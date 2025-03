Extremadura está pendiente del Perte de los microchips

Un Perte (proyecto estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de 11.000 millones de euros que puede tener importantes repercusiones en Extremadura. Esa gran ... dotación –el Perte del vehículo eléctrico no llegó a los 3.000 millones– se destinará a la fabricación de microchips y semiconductores.

Así lo anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que marcó como objetivo reforzar la cadena de valor de la automoción en España. Es decir, la intención es reducir la dependencia que la industria del automóvil española, pero también europea, tiene del exterior, concretamente de Asia.

Los promotores de la fábrica de diamantes de Trujillo están analizando el Perte para conocer los detalles del mismo

En un contexto global, tras la pandemia, en el que las fábricas han tenido problemas de abastecimiento de microchips y los compradores se han visto obligados a esperar varios meses para recibir sus vehículos ya comprados, se pretende asumir más procesos de la fabricación de automóviles.

Uno de esos proyectos industriales para la elaboración de semiconductores echó a andar hace meses en Extremadura. Se trata de la fábrica de diamantes sintéticos que la compañía estadounidense Diamond Foundry pretende ubicar en Trujillo.

Convenio

Desde el primer momento, los promotores ya anunciaron que el proyecto estaba vinculado a la concesión de ayudas públicas. «Se ha firmado un convenio por el que la Junta de Extremadura y el Ministerio de Industria se comprometen a trabajar y ofrecer unas líneas de subvención y financiación al proyecto para complementar la viabilidad financiera del mismo», decía en una entrevista en HOY el pasado mes de julio Rafael Benjumea, CEO de Powen, la empresa que va a construir la planta fotovoltaica que dotará de energía a la industria. «Todavía no hay un compromiso pero sí es verdad que es una condición. Si no se consiguen los fondos, el proyecto no saldrá para adelante», añadía Benjumea en una entrevista firmada por Javier Sánchez.

Ayer, el propio empresario reconocía que estaban estudiando el Perte para conocer todos los detalles.

La idea de la empresa era iniciar la construcción de la fábrica en el segundo semestre de este año. De hecho, en febrero hubo una reunión con el Ayuntamiento de Trujillo en el que se trató la necesidad de reparcelar el polígono industrial de la localidad. Un nuevo paso adelante que, ahora, con la aprobación del Perte apunta hacia el cumplimiento de esos plazos.