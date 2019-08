«El periodismo está falto de cariño. Está difícil esta profesión»

Emocionada, aturdida, agradecida. «Me puse a llorar cuando me llamó el presidente de la Junta. Me acordé de mi marido (fallecido en diciembre), de mis padres, de tantos años de profesión», cuenta María Jesús Almeida. La periodista pacense cree que la gente «me quiere, con mis errores y mis aciertos, en los 34 años en los que he estado junto a los oyentes». Almeida incide en que la «gente no se da cuenta en general de lo difícil que está esta profesión. Hay que buscar los datos, el rigor. La honestidad, no la objetividad, que no existe».