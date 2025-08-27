Se llama Agustín Nieto, pero todo el mundo le conoce por 'Yiyo'. Referente de la hostelería nocturna en Cáceres es también un dinamizador cultural. Ahora, ... a sus 53 años, explota más esta última faceta. Belleartes, su sala de la calle Donoso Cortés de Cáceres, no para de ofrecer propuestas artísticas y culturales, pero promueve también conciertos y actividades en otros espacios. En su verano no se permite el lujo de desconectar del todo, pero saca tiempo para disfrutar de su campo y de ir a Ibiza. El gazpacho y las comidas frías son su sustento cuando los termómetros se disparan.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Me gusta la primavera, el verano para el que tiene vacaciones.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones, duerme más?

–A las ocho de la mañana, como todo el año, y las mismas horas de sueño, en eso no hay cambios.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–No soy muy deportista durante todo el año, pero cuando puedo nadar aprovecho.

–¿Aprovecha el verano para leer más, aumenta sus lecturas?

–Durante todo el año soy lector de artículos y de proyectos culturales.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–En el espacio de arte disminuye, pero aumenta en la realización de conciertos y eventos de verano.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

– Apunto durante todo el año.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Gazpacho frío.

«Duermo lo mismo y no renuncio a la siesta, durante todo el año me echo 30 minutos»

«No soy muy deportista durante todo el año, pero cuando puedo nadar aprovecho»

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de los que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Me alimento de comidas frías y controlo un poco más.

–¿Echa la siesta?

–Durante todo el año 30 minutos.

–¿Aguanta bien el calor?

–No queda otro remedio, prefiero el frío.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia? o es de los que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Un poco de todo, este año aprovecharé más el campo junto al pantano.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Como todo el año, durante las horas de trabajo más.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–En verano suelo viajar un poco menos.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano, una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–Tengo un cachito de campo en la orilla del pantano de Cordobilla de Lácara con unos atardeceres increíbles. También me gusta ir a Ibiza, donde tengo mis amigos.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–Poca televisión y películas en casa.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, trabaja menos o más por su profesión?

–En el espacio de arte menos, con la oficina de eventos más.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–Del todo no puedo desconectar porque trabajo, en realidad mis vacaciones duran tres o cuatro días.

–¿Suele planificar el verano o es más de lo que se lo planifique la familia, los amigos?

–Lo planifica el trabajo.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo después del verano?

–No

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–No, intento acostarme a la misma hora

–Un día de verano especial que recuerde.

–Los veranos de chico eran preciosos, cuando me iba a Málaga, a Torre del Mar con mis abuelos, que tenían un apartamiento. Allí tenía un montón de amigos. Era como la serie de 'Verano azul'. Así desde los siete años hasta los 18.