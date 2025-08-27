HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Agustín Nieto, 'Yiyo', fotografiado este verano en el espacio Belleartes de Cáceres. CRISTINA NÚÑEZ

Un día de verano con...

Agustín Nieto, 'Yiyo', gestor cultural
«De pequeño vivía esta época como la serie 'Verano azul'»

El alma del espacio Belleartes no tiene apenas vacaciones y se entrega gazpacho frío

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:22

Se llama Agustín Nieto, pero todo el mundo le conoce por 'Yiyo'. Referente de la hostelería nocturna en Cáceres es también un dinamizador cultural. Ahora, ... a sus 53 años, explota más esta última faceta. Belleartes, su sala de la calle Donoso Cortés de Cáceres, no para de ofrecer propuestas artísticas y culturales, pero promueve también conciertos y actividades en otros espacios. En su verano no se permite el lujo de desconectar del todo, pero saca tiempo para disfrutar de su campo y de ir a Ibiza. El gazpacho y las comidas frías son su sustento cuando los termómetros se disparan.

