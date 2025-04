Las pensiones de 105.000 extremeños subirán por encima de la inflación

Extremadura es el territorio en el que más repercutirá la subida de las pensiones que plantea el Gobierno. Las mayores revalorizaciones se producirán entre las ... nóminas más reducidas y el 42,5% de los pensionistas extremeños cobran la pensión mínima: exactamente, 93.696 personas de las 220.499 que están pensionadas en la comunidad.

Esa misma ratio a nivel nacional se queda en el 23,5%. La conclusión no es ninguna novedad: en Extremadura se pagan las pensiones más reducidas del país y su importe medio, actualmente en 1.001,53 euros, superó los mil euros por primera vez en el pasado mes de septiembre.

Las pagas de los pensionistas que cobran el mínimo se revalorizarán entre un 5% y un 7% en 2024. Aunque el mayor incremento se producirá en las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares: del 14,1%.

En cifras 220.499 pensionistas en Extremadura cobran pensiones contributivas, que como mínimo subirán un 3,8% 93.896 personas perciben pensiones con complemento a mínimos, que se revalorizarán entre un 5% y un 7% 12.125 pensiones no contributivas hay en la región; se incrementarán un 6,9%

Los importes considerados mínimos varían en función del tipo de pensión, de la edad y de los condicionantes familiares del perceptor. Se mueven entre los 239,50 euros de la pensión de orfandad y los 1.449,30 euros de la pensión de gran invalidez con un cónyuge a cargo. La mínima para los jubilados, el colectivo más numeroso, se fija en los 966,20 euros si hay cónyuge a cargo.

En todos estos casos, los incrementos serán superiores a la inflación, cuyo cálculo para el final de año se establece en el 3,8%.

En la misma situación están las personas que perciben pensiones no contributivas, a las que se aplicará una subida del 6,9%. Aunque en estos casos, los importes que cobran suelen ser más reducidos. Actualmente en la región se pagan 12.125 pensiones no contributivas. De ellas, 7.298 son por jubilación, que tienen un importe medio mensual que no llega a los 475 euros, y 4.827, por incapacidad, que ascienden hasta rozar los 525 euros al mes por término medio.

De esta forma, serán más de 105.000 personas en Extremadura las que verán incrementadas sus pensiones por encima de la inflación.

El resto, a unos 115.000 pensionistas extremeños, se les aplicará una subida del 3,8% para evitar que sus nóminas pierdan poder adquisitivo.

Más cifras 155.380 pensionistas extremeños cobran una pensión inferior al salario mínimo interprofesional 6.856 expedientes de concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se aprobaron en la región en 2023, también se incrementarán las nóminas un 6,9%

También se revalorizarán más que el aumento del IPC (Índice de Precios de Consumo) las nóminas del Ingreso Mínimo Vital (IMV): otro 6,9%. No hay datos exactos de perceptores de esta prestación en Extremadura, ya que el Ministerio solo contabiliza los expedientes aprobados. En este 2023 han sido 8.856 en la región y los concedidos desde su entrada en vigor en junio de 2020 son 25.242. Eso sí, puede haber algunos casos en los que las condiciones hayan cambiado y ya no se estén pagando.