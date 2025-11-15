HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La patronal Coepca pide que se mejore la cobertura móvil en varias carreteras

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha reclamado a las Administraciones autonómica y estatal una actuación urgente para restablecer la cobertura móvil en los tramos de carretera que conectan las principales ciudades, especialmente en el eje Plasencia-Navalmoral-Cáceres, «donde las interrupciones de señal son constantes», así como en la que une Cáceres y Valencia de Alcántara. La organización denuncia que esta falta de cobertura supone una barrera directa a la competitividad y productividad empresarial, ya que impide aprovechar los desplazamientos laborales para realizar llamadas o coordinar equipos. Además, afecta a la seguridad de los conductores y a la cohesión territorial, al dejar amplias zonas de la provincia sin conectividad.

«Son trayectos que deberían ser productivos y seguros, pero se convierten en kilómetros en blanco. En pleno siglo XXI no podemos seguir circulando incomunicados entre nuestras principales ciudades», advierte el presidente de Coepca, Diego Hernández, según informa en una nota de prensa

«La provincia de Cáceres ya soporta importantes retrasos en infraestructuras clave: seguimos pendientes del AVE, de la autovía Navalmoral-Castelo Branco y de nuevas áreas de suelo industrial en toda la provincia. La falta de cobertura móvil no puede añadirse a esta lista», denuncia.

