Los pasajeros de un Media Distancia Madrid-Badajoz soportan temperaturas de 41 grados en el vagón

Rubén Bonilla Badajoz Miércoles, 16 de julio 2025, 23:12 Comenta Compartir

«Antes de llegar a Talavera la Reina ya salía muy poco aire». Así describe una usuaria del tren Media Distancia que salía en la tarde de este miércoles a las 16.38 horas desde Atocha el comienzo de un mal viaje desde la capital de España hasta Extremadura.

«El viaje de la tarde no ha tenido nada que ver con el de la mañana. En el tren en el que viajé esta mañana a las 8.00 horas funcionaba perfectamente el aire acondicionado. Es más, una rebequita no me hubiera venido mal», sostiene la pasajera que ha hecho el viaje de ida vuelta entre Madrid y Extremadura en el mismo día.

Según narra, justo antes de llegar a Talavera de la Reina cuando llevaban algo menos de una hora de viaje ha pasado el revisor y le han pedido que por favor bajaran un poco la temperatura porque hacía calor. «Tienen suerte en este vagón porque en otros no sale nada de aire», reseña la usuaria del tren que les ha respondido el trabajador de Renfe.

41 grados

Al rato, se han trasladado hasta el vagón número 8, en el que viajaba la usuaria que ha contado a HOY esta incidencia, personas mayores y padres con sus hijos pequeños. «Dicen que se estaba mejor en este vagón, pero todo el mundo iba abanicándose», critica.

Según esta viajera, «la pantalla que hay en los vagones en la que se indica la temperatura del interior del vagón no bajaba de 41 grados». Además, al ser cuestionada si les han facilitado agua o bebidas indica que el azafato de Renfe que pasaba con bebidas nos las ha ofrecido, pero como no funcionaba el indicador de en qué parada se encontraban era éste el que voz en grito decía dónde había parado el tren.

Respuesta de Renfe

Desde Renfe han afirmado a HOY que «en situaciones excepcionales, cuando las temperaturas exteriores superan los 40ºC o incluso alcanzan los 45ºC, los sistemas del tren pueden activar mecanismos de protección automática para evitar averías mayores», explican.

Según la empresa de transporte ferroviario «esto sucede porque la presión del gas refrigerante se dispara a niveles críticos, provocando una parada temporal del equipo hasta que el sistema se estabiliza y durante ese tiempo, no es posible reiniciar la climatización, lo que puede generar incidencias puntuales en la temperatura interior del tren», afirman.

Indican que «ante estas situaciones, se suele reubicar a los viajeros en los vagones que estén climatizados».

«Renfe ofrece en Extremadura 205 servicios semanales. Aunque se den algunas incidencias, la mayoría de los servicios se prestan con normalidad», reseñan. «Los trenes pasan revisiones periódicas y están preparados para soportar temperaturas de entre menos diez y cuarenta grados, pero en situaciones excepcionales se pueden dar estas incidencias», añaden.