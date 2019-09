Los partidos quieren repetir sus listas para el 10N salvo el PP, que aún no lo ha decidido Diputados por Badajoz de PP, Vox, PSOE y Cs. :: HOY Falta la ratificación en cada partido y solo de darse la coalición de PP y Cs con España Suma se alterarían los planes iniciales J. LÓPEZ-LAGO Martes, 24 septiembre 2019, 07:57

Salvo en el Partido Popular, que no se pronuncia aún sobre el asunto, no habrá cambios relevantes en las listas extremeñas de los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. En los puestos de salida seguirán las mismas personas tanto en el PSOE como en Ciudadanos y Vox. En Unidas Podemos su número uno por Cáceres, Álvaro Jaén, es diputado en la Asamblea de Extremadura, pero esto no le impediría volver a ser cabeza de cartel.

Falta la ratificación oficial, pero la idea generalizada en los principales partidos es la de dar continuidad en este 10N a las listas que ya se confeccionaron para el pasado 28 de abril.

Entonces el PSOE obtuvo tres diputados por Badajoz (Valentín García, Maribel García y Mariano Sánchez), y PP (Víctor Píriz), Ciudadanos (María José Calderón) y Vox (Víctor Sánchez del Real) uno cada uno. En Cáceres el PSOE consiguió dos diputados (Ana Belén Fernández y César Ramos), y PP (Alberto Casero) y Ciudadanos (Victoria Domínguez) uno cada uno.

Todos estos nombres repetirían. En el caso del PSOE, su secretario de organización, José Luis Ábalos, lanzó la idea de que el 28 de abril al PSOE le fue bien, de ahí que no estuviera en los planes de su partido realizar demasiados cambios. Este viernes hay una reunión en Madrid de secretarios de organización y se fijará un calendario por el cual los diferentes comités regionales irán proponiendo sus listas antes de que las confirme Ferraz.

En el caso del Partido Popular el órgano encargado de aprobar las listas es el comité electoral. Ayer hubo en Madrid comité ejecutivo nacional. La cuestión no estaba en la agenda, aunque sí en los pasillos. Según explican desde el partido, la designación de los candidatos de cara al 10N saldrá de los comités provinciales antes de que sean confirmadas en Génova. En este partido hay partidarios de un cambio en las listas por los malos resultados de abril. Sin embargo, Casado se reunió la semana pasada con diputados y senadores para explicarles que las variaciones iban a ser mínimas.

Cs y Unidas, Podemos y Vox

En esta formación hay predisposición a una confluencia con Ciudadanos para crear España Suma. De ocurrir, alteraría los planes actuales y obligaría a negociar contrarreloj las listas en cada circunscripción

En Ciudadanos son menos partidarios de esta coalición. Las listas también se elaboran desde Extremadura y luego las validan en Madrid. La Secretaría de Acción Institucional y Organización es la que se encarga de esta tarea. Fuentes del partido en la región indicaron ayer que, salvo excepciones por algún caso de incompatibilidad o por deseo propio, las listas serán las mismas del pasado 28A. En el caso de la circunscripción por Badajoz se da el caso, por ejemplo, de que el número dos, Carlos Urueña, salió elegido concejal en Badajoz el 26 de mayo, por lo que la lista podría no ser idéntica en los puestos de salida.

Álvaro Jaén, de Podemos, podría repetir de número uno en Cáceres aunque es diputado en la Asamblea

En el caso de Unidas Podemos (UP) no sacaron representación el 18 de abril. Se sabe que este partido no hará primarias para elegir a sus candidatos. En la circunscripción pacense, su número uno, Amparo Botejara, está dispuesta a repetir candidatura. En cuanto a la de Cáceres la lista del 28 de abril la encabezaba Álvaro Jaén, sin embargo, tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo se convirtió en diputado de la Asamblea. Una posibilidad es que vuelva a presentarse y si saca escaño elija con qué acta de diputado se queda. Si corre la lista, el sustituto de Jaén sería Antonio Moreno (de IU) atendiendo a la confección de las listas del 28A.

En cuanto a Vox, repetirían como número uno por Cáceres Magdalena Nevado y por Badajoz Víctor Sánchez del Real (ya tiene escaño), si bien las listas definitivas las confirmará dentro de dos semanas el Comité ejecutivo Nacional.