Los partidos extremeños no se ponen de acuerdo contra la LTBIfobia No habrá declaración institucional de la Asamblea porque entre Unidas por Extremadura y Vox no se ponen de acuerdo, lamenta el PP, mientras el PSOE subraya que su compromiso es «irrefutable»

Viernes, 16 de mayo 2025, 14:18

Los partidos políticos no se ponen de acuerdo para una declaración conjunta en la Asamblea de Extremadura en contra de la LGTBIfobia. El portavoz ... del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha condenado esta mañana el «uso partidista» que ha hecho la oposición del Día Internacional contra la LGTBIfobia, cuyo acto conmemorativo este viernes en la Asamblea no contará ni con una declaración institucional ni manifiesto al no haber alcanzado las fuerzas una postura de consenso.

Sánchez Juliá, que ha iniciado su intervención diciendo que era una rueda de prensa que le gustaría no ofrecer, ha asegurado que se ve obligado a eso por tener Extremadura una oposición «irresponsable, sectaria, partidista» y que «rompe todos los puentes de entendimiento y de consenso» e incluso «los acuerdos más básicos» y que se creían «intocables» en Extremadura. El portavoz del PP ha dado una versión de los hechos que sitúa a Vox y Unidas por Extremadura como causantes del desacuerdo. Así, Sánchez Juliá ha relatado los pormenores y ha dicho que el pasado lunes el Grupo Parlamentario Popular envió a los diferentes grupos -PSOE, Vox y Unidas por Extremadura- un documento para que fuese dialogado, consensuado y firmado por todos ellos. A partir de ahí, ha dicho, comienzan las «ruedas de los disparates de la oposición», en donde Vox avanza que no firma y adelanta que mandaría una nueva propuesta alternativa que «nunca llega», mientras que Unidas por Extremadura dice que «si hay declaración institucional y firma Vox, ellos firman. Pero que si no firma Vox, ellos no firman». «Repito, Unidas por Extremadura firma si firma Vox, sin tocar una coma del texto. Pero ese mismo texto, sin la firma de Vox, Unidas por Extremadura no lo firma», ha aseverado Sánchez Juliá, quien ha añadido que la nueva secretoria general de IU en Extremadura y diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, «ha condicionado» la firma de su grupo «a la firma de Vox». Por su parte, y en relación al PSOE, el portavoz 'popular' ha criticado que esté «desaparecido» y que no se haya «dignado en contestar», un hecho que «demuestra que no hay nadie al volante en el Partido Socialista de Extremadura». Justo después del PP se ha pronunciado Unidas por Extremadura. La portavoz de esta formación de izquierdas, Irene de Miguel, ha asegurado que no habrá declaración institucional en el acto conmemorativo de este viernes en la Asamblea con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia porque Vox no ha querido firmarla. «Al final, las cuestiones claves siempre las defienden con los que tiran a la basura la bandera LGTBI, y a nosotros solo nos quieren para ponerle el pin morado o arcoiris el día que corresponde», ha lamentado de Miguel ante los medios este viernes. Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez, ha explicado esta mañana que lo que le hizo llegar el lunes el PP «fue un manifiesto, y lo que hay que firmar hoy es una declaración institucional de los cuatro grupos políticos, y el partido que debe liderar el acuerdo es el partido en el gobierno, que es el Partido Popular, y desde el principio se declinó intentar remar para intentar llegar a una declaración institucional». Álvarez ha recordado que el pasado 8 de marzo tampoco se consiguió consensuar una declaración institucional, y tampoco en favor del Pueblo Gitano en abril y en el Día de Europa el pasado 9 de mayo, «y no hemos hecho ninguna algarabía, declaraciones altisonantes o aspavientos por no haber alcanzado el acuerdo». Para la portavoz socialista, la popular María Guardiola llegó hace dos años prometiendo estabilidad y concordia y dos años después no lo ha conseguido y la región «tampoco crece al ritmo de España». Según ha dicho Piedad Álvarez esta mañana, existe un «compromiso íntegro» del PSOE en la región «a favor» del colectivo LGTBI, y ha recordado al respecto que fue su partido el «autor» de la ley del matrimonio igualitario. «Fue el Partido Socialista el que impulsó estas leyes contra la LGTBIfobia en todos los parlamentos y en España, en el Gobierno de España. Nuestro compromiso es irrefutable», ha subrayado.

