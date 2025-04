Precio de la luz: «Pago más por la factura de la luz de mi negocio que por las nóminas»

«El respeto al patrimonio debe ser fundamental»

José Antonio Redondo.

El alcalde de Trujillo, José Antonio Redondo, defiende que debe primar la viabilidad de una ciudad. A partir de ahí, «el respeto al patrimonio debe ser fundamental». Considera que ya se planteó hace unos años en la Comisión de Patrimonio Provincial el estudio de fórmulas para el ahorro energético en ciudades monumentales. De hecho, desde el equipo de Gobierno se quiere promover la colocación de placas solares en determinadas zonas con arquitectura tradicional. Eso sí, reconoce que en la zona protegida por Patrimonio, «no va a ser a corto plazo».

Ante la demanda de la flexibilización del perímetro incluido en el Plan Especial del Casco Histórico, recuerda que no es una cuestión que dependa del Ayuntamiento, sino de la Dirección General de Patrimonio. No obstante, matiza que es algo complejo porque entran en juego varios componentes, como el visual y el estructural. Asimismo, defiende que lo que no se puede hacer es una norma como si fuera una almena, un espacio sí y otro no. Sobre el caso de este supermercado, matiza que es complicado. Además, «es una situación creada con anterioridad». Opina que hay una protección de vista importante.