Mercedes Morán Álvarez (Almendralejo, 1964) es ingeniera técnica agrícola y especialista en la Política Agraria Común (PAC). Vinculada gran parte de su vida profesional (25 ... años) a Asaja, reside en Cáceres desde hace tres décadas. Tiene dos hijos y ha escrito una novela, 'Así comenzó todo'. Cuando se jubile, quiere vivir en el norte extremeño y escribir más ficción.

–Las últimas lluvias son de las pocas noticias buenas para el campo. Hay serios problemas en el sector. Si tuviera que hacer un ranking de ellos, ¿cuál sería?

–La sequía es un problema enorme. Es lo que limita y condiciona al sector y tenemos poca capacidad de decisión porque llueve cuando llueve. El siguiente problema son las subidas de los costes. Están asfixiando.

–Y encima las enfermedades que diezman la cabaña ganadera.

–Sí. Y también la PAC que es la que fija las ayudas. Ahora mismo, los tres elementos que forman la renta agraria, el precio que recibe el productor, los costes y las ayudas que reciben, tienen problemas. Es cierto que estamos pasando un momento complicado.

–¿Qué puede hacer la Consejería? ¿Se soluciona con ayudas?

–No, no todo se soluciona con ayudas. Pero en el caso de la PAC, si se hubiera hecho una buena negociación para Extremadura probablemente otro gallo nos cantaría. La política agraria común es vital no solo para el sector sino para la economía indirecta que genera. Sin las ayudas de la PAC es muy difícil mantener un tejido agrario en la UE. Una buena negociación de la PAC es vital y en nuestra opinión no se ha llevado a cabo una buena negociación con el Ministerio.

–Reforma tras reforma, los fondos disminuyen, se potencian más las prácticas medioambientales…. Bruselas fija las líneas. Poner todo el foco en el mantenimiento tradicional de las ayudas de la PAC parece a medio plazo una batalla perdida.

–Tanto en Europa (la Comisión) como en el Gobierno de España está primando un objetivo verde que no es por lo que se instauró la PAC. Debía ser la rentabilidad de las explotaciones agrarias el eje central. Para eso se creó, para la seguridad alimentaria de los ciudadanos y estamos viendo que se está poniendo en riesgo porque priman más políticas verdes que no solo han sido impuestas por la Comisión sino que el Ministerio de Agricultura las ha seguido al pie de la letra. Eso es echar en los hombros de los agricultores y los ganaderos todo el peso del cuidado del medio ambiente y del clima. Si pensamos en el Acuerdo de París, que se firmó para el cambio climático, realmente el único presupuesto que está sustentando eso es la PAC. Hemos llegado a que el presupuesto de la PAC paga todo y eso no puede ser.

–Si después de una pandemia no se asegura la producción agraria europea...

–No hemos aprendido lo suficiente de la pandemia. Y la guerra de Ucrania nos ha demostrado otro problema mayor como es el desabastecimiento de cereales. A pesar de eso, se tarda mucho darse cuenta de ello en las instituciones europeas. Ya se oyen voces respecto a que la Comisión Europea quiere iniciar una serie de discusiones de lo que debe ser una nueva PAC. Se está dando cuenta de esto, no sé si en toda su magnitud pero ya el simple hecho de que quiera hacer algo de eso es un avance.

–Las reformas suelen ir lentas. Y los profesionales del campo quieren soluciones pronto.

–Evidentemente. Bruselas está muy alejada de su explotación. Quieren la solución.

–El colchón que soporta las crisis son las ayudas directas. El sector ganadero está soportando especialmente una por los costes y enfermedades como la hemorrágica en el vacuno. ¿Tiene claro Agricultura lo que va a pagar por las vacas que han padecido o muerto por la hemorrágica?

–Lo tenemos claro. Vamos a ayudar a todas aquellas explotaciones que hayan padecido esta enfermedad en su ganado. (Los últimos datos de la Junta dicen que son 18.857 vacas afectadas y 1.076 han muerto).

–¿Qué presupuesto maneja?

–No te lo puedo decir exactamente. Estamos viendo. Intentaremos que sea lo máximo posible. A estas alturas del año el presupuesto es muy limitado porque es dinero de la comunidad autónoma.

–Se han escuchado voces críticas por las ayudas de la Junta a los cereceros (1,4 millones) frente a los 8 que ha puesto el Gobierno. También por no haber pagado a los cerealistas de secano las ayudas sacadas por el anterior Ejecutivo regional.

–Estas ayudas a los cereales de secano, cuando llegamos en agosto, estaban sin tramitar. Las pusimos en marcha en poco tiempo. Y se van a pagar de forma inmediata. 3.420 perceptores van a recibir 7,3 millones en total.

–¿A cuántos perceptores de ayudas de la PAC se les ha abonado ya el anticipo?

–A casi el 80%.

–Las organizaciones agrarias dicen que no se está llegando al nivel de pago de otros años. Que los que tienen derecho a más de 60.000 euros no han cobrado. ¿Se van a cumplir los plazos de pago?

–El día 16 por la mañana, como otros años, salió el dinero de la cuenta de la Junta y fue a las de los agricultores. Se están cumpliendo los plazos. Y lo de las grandes explotaciones, las de más de 60.000 euros, es una cosa técnica. Extremadura está adherida a un programa del Ministerio que se llama SGA, que significa que haces y pagas lo que te dice. A las comunidades que estamos adheridas a ese programa se nos ha permitido pagar el anticipo de la ayuda básica a la renta, el anticipo del pago redistributivo y el anticipo del pago complementario a los jóvenes agricultores. Hemos intentado que nos dejaran pagar los de más de 60.000 euros pero no está implementado en el programa de pago desgraciadamente. Ni eso ni los ecorregímenes.

«Hay que cambiar el protocolo de sanidad animal. No hemos conseguido erradicar la tuberculosis»

«No ha habido ningún problema con Camino Limia. No he tenido que ver en su salida»

«Los residuos que no se reciclen deben ir a vertedero acorde a nuestra cantidad anual»

–En Castilla-León se originó una gran polémica porque la Consejería de Agricultura decidió unilateralmente suavizar los protocolos de control sanitario ganadero. En Extremadura ¿es necesario cambiarlos?

–Hay que cambiar el protocolo pero en toda España. Eso iba en nuestro programa electoral. Creo que es el momento de replantearse la sanidad animal porque llevamos años con ese protocolo contra la tuberculosis pero no hemos conseguido erradicarla realmente. Lo que hemos conseguido son muchas pérdidas en la rentabilidad de las explotaciones y pérdidas patrimoniales de los ganaderos. Hay muchas voces, muchas comunidades autónomas que están pidiendo una revisión de los protocolos a nivel nacional.

–¿En qué sentido?

–La actuación es diversa. Puede ser el método, la forma de aplicar ese método, la muestra del animal...Vamos a pedir esa revisión porque es un plan nacional. Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio para pedir una coordinación con las comunidades para revisar ese protocolo.

–Los ganaderos se quejan pero por otro lado está la seguridad alimentaria.

–No, es evidente. Toda esta revisión de los protocolos tiene que ir de la mano con asegurar la sanidad de nuestro ganado. Somos los primeros interesados en venderlo vinculado a la seguridad alimentaria. Tenemos que encontrar el equilibrio. No se puede hacer por las bravas. Hay que hacerlo de una manera legal, ordenada y coordinada con todas las comunidades autónomas. No sirve que lo haga unilateralmente una región. Eso no puede ser.

–Es decir, la iniciativa de Castilla-León (gobierno PP-Vox) que fue tumbada por la justicia no se debió hacer de esa manera.

–Esa decisión la tomó ese gobierno, no yo.

–En Monfragüe han elaborado un plan de control del exceso de jabalíes y ciervos con la caza. Hay cuatro sociedades locales del entorno que han dicho que no van a cazar tal y como se plantea. ¿Es un varapalo, se lo esperaba?

–Aquí hay libertad total. Hay algunas sociedades que no quieren y otras sí. No tenemos ningún problema. El control poblacional por la acción cinegética en el parque nacional de Monfragüe se hace en unas condiciones que las marca la Ley de Parques Nacionales, no nosotros.

–¿Se asegura que se vaya a controlar el exceso de jabalíes y ciervos con la caza?

–Queremos controlar la población para sanidad del propio parque y de la fauna y para el control de la tuberculosis en el entorno del parque. Lo que queremos es ir introduciendo ese control poblacional con una actividad tradicional como es la caza.

– Esa caza se va a extender a fincas privadas, entiendo.

–Sí. Vamos a empezar primero con las fincas públicas de la Junta sin perros y luego iremos introduciendo perros y ampliando la superficie dependiendo de lo que nos marque el propio control si llegamos a los objetivos o no llegamos. No es una cosa extraña ni rara. Se ha hecho en Monfragüe muchos años antes y se está haciendo actualmente en otros parques nacionales como Cabañeros (Ciudad Real).

–De esta competencia se encarga su Consejería, pero hay otra, la de Vox, que también lleva caza. ¿Hay choques?

–De momento, no ha habido ninguno.

– ¿Con Camino Limia (la antigua consejera) los hubo?

–Ni con ella ni con Ignacio (Higuero, actual consejero). Somos un gobierno. Si tenemos algún tema en común, lo hablamos y punto.

–Vox se apresuró a vender la vuelta de la caza a Monfragüe como su medida cuando en realidad era competencia de su Consejería.

–No le doy la más mínima importancia. Aquí el hecho que nos importaba es que se hiciera el control poblacional con una actividad tradicional. No nos metemos en más. Se explicó cómo se iba a hacer el plan, que inicialmente no iba a llegar a la propiedad privada, que en otra fase iría. Se lo explicamos a los propietarios de fincas del parque.

–¿Cuando se dijo que en la salida de Limia tuvo usted que ver, directa o indirectamente, ¿qué pensó?

–Que estaban muy equivocados, evidentemente (se ríe). No me parece un argumento sólido en absoluto. No ha habido ningún problema (con la exconsejera de Vox). Siempre ha habido colaboración como con cualquiera de los consejeros de la Junta. Este es un gobierno que tiene un objetivo, cumplir el pacto firmado y estamos volcados en eso. No hay ningún problema conmigo. Soy una persona bastante cordial y accesible.

–Tras el proyecto del macrovertedero en Salvatierra, rechazado por la Junta y recurrido por la empresa ante la justicia, se mira con interés el nuevo Pirex (Plan de Residuos) sobre las toneladas a tratar o enterrar cada año en la región. ¿Cómo será?

–La cantidad debe ser lo que Extremadura genere y no sea capaz ni reciclar ni valorizar. El resto tiene que ir a un vertedero, que tiene que estar dimensionado por nuestra cantidad anual de residuos, evidentemente con algo de previsión ante la posible llegada de nuevas industrias. Pero los residuos que no podamos ni reciclar ni valorizar debemos gestionarlos con destino a vertedero.

–¿Es partidaria de que haya uno solo con cierto tamaño y o varios repartidos por municipios?

–Ahora no estamos en el momento de esa decisión ni tampoco si lo haría la Junta o una empresa. Ahora tenemos que sacar el Pirex. Saldrá en un mes. Luego se verá.

–El borrador del Pirex ponía 180.000 toneladas para un vertedero. El de Salvatierra superaba, de largo, esa cifra. ¿Es una cantidad desmesurada?

–Sí, porque no tiene nada que ver con la cantidad de residuos que generamos. El borrador recibió muchas alegaciones. Lo hemos revisado y no va a salir con esa cifra. Será bastante menor.