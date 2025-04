En busca de la certidumbre

Ya saben aquello que se dice de que solo hay dos cosas seguras en la vida: la muerte y pagar impuestos, aunque haya novios que ... se afanan con mucho ahínco en llevar la contraria a lo segundo. Desde la llegada del Partido Popular a la Junta de Extremadura, el Gobierno regional tiene a gala haber sacado a los extremeños del infierno fiscal, que debe ser para los ciudadanos muy liberales en lo económico como la muerte en vida.

El caso es que, con más o menos impuestos, la macroeconomía va bien, España bien, Extremadura va bien en los grandes números; lo dicen las estadísticas mensuales sobre empleo, lo dice el aumento constante del precio de la vivienda o la venta de vehículos, lo confirma la hostelería y el turismo, las ventas al extranjero y el trasiego de paquetería en el portal de su bloque de vecinos. Lo dice, en fin, los que estudian desde el BBVA y el autónomo, que se queja, pero un poquito menos. Podría ir mejor, desde luego, con salarios que no fueran de mínimos, en lo que Extremadura es campeona, y con centros de salud que no den cita para dos semanas, en aquellos que tienen siempre un facultativo a mano.

Pero no hay que relajarse. Ya lo dijo también la presidenta de la Junta de Extremadura a pocas horas de terminar el pasado año: «La vida es incierta», nos recordó María Guardiola, que se esforzó en pedir a los Reyes Magos, desde el centro de emergencias, eso sí, «estabilidad, seguridad y certidumbre» para que la región pueda seguir creciendo.

Ahora bien, habría que definir certidumbre y todo lo demás, porque a ella, como a Roma, se puede llegar por varios caminos.

La vida es incierta, dijo la presidenta de la Junta el día 31, pero la política lo es aún más

De esas palabras deseosas de estabilidad podría desprenderse que a Guardiola le cuesta embarcar a los extremeños en unas nuevas elecciones autonómicas, apenas año y medio después de haber alcanzado la Presidencia, cuando empiezan a llenarse las agendas y consolidarse los equipos, y los proyectos toman forma. «Debemos concentrarnos en la gestión: planificar, organizar y seguir poniendo en marcha reformas y medidas valientes», enfatizó el día 31. Convocar a las urnas no parece que se compadezca con esa hoja de ruta de política ya metida en faena.

Sin embargo, si pensamos que la certidumbre, la seguridad y la estabilidad, el oro, el incienso y la mirra que desea tener todo gobernante que se precie, pueden estar ligadas a disfrutar de una mayoría absoluta, anhelo del PP a la vista del actual vía crucis del PSOE extremeño, en cuyo caladero espera encontrar la mayor parte de los votos necesarios para gobernar en solitario, la certidumbre pasaría, en este caso, por la inestabilidad momentánea que provoca toda convocatoria de elecciones, y que la presidenta extremeña podría dar por buena entonces si consigue el otro premio gordo.

No hay nada seguro, pero el gobierno regional ya reconoce que está sondeando a todos los agentes socioeconómicos extremeños para comprobar cómo ven la posibilidad de votar en 2025, para tantear si la mayoría absoluta está al alcance. Lo mejor para Extremadura, puede concluir Guardiola, es tener un gobierno de mayoría, fuerte, único, que no dependa del portavoz madrileño de turno llegado a Mérida por la A-5. El incordio es que habría que volver a votar en 2027, que no se pone el reloj de la legislatura a cero, pero, en fin, la vida, y aún más la política, son inciertas.

Dadas las fechas, pidamos en cambio acierto a nuestros gobernantes, a todos, para que de forma especial tengan el tino de aportar a los profesionales de los servicios públicos que tienen bajo sus competencias los medios y recursos que necesitan para su buen desempeño. Ese sería un gran regalo.