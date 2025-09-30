HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de las instalaciones de Ondupack en Navalmoral HOY

Ondupack invierte nueve millones de euros en Navalmoral para duplicar su producción

La fábrica de cartones de Navalmoral de la Mata creará quince nuevos puestos de trabajo con la ampliación de sus instalaciones

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:00

Ondupack, la empresa de fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado del grupo CL Grupo Industrial, duplicará prácticamente su capacidad productiva de su nueva ... planta en Navalmoral de la Mata, cuando apenas haya pasado un año desde su inauguración oficial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  3. 3 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  4. 4 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  5. 5 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  6. 6

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  7. 7

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  8. 8 Una intensa nube de humo invade Badajoz: ¿Dónde está el fuego?
  9. 9

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ondupack invierte nueve millones de euros en Navalmoral para duplicar su producción

Ondupack invierte nueve millones de euros en Navalmoral para duplicar su producción