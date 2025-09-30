Ondupack invierte nueve millones de euros en Navalmoral para duplicar su producción

Ondupack, la empresa de fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado del grupo CL Grupo Industrial, duplicará prácticamente su capacidad productiva de su nueva ... planta en Navalmoral de la Mata, cuando apenas haya pasado un año desde su inauguración oficial.

Según informa la empresa en una nota, con la incorporación de una nueva línea de producción y una inversión de nueve millones de euros, la instalación aumentará su capacidad anual de los 50 millones de metros cuadrados de producto a 90 millones. «Esta ampliación supone la instalación de una nueva troqueladora rotativa, que se suma a las dos ya existentes, y la reconfiguración de almacenes y flujos internos para optimizar la productividad y prepararla para futuras escalas», informa la empresa.

El crecimiento industrial se traducirá también en empleo: a los 50 empleos directos y 50 indirectos generados hasta ahora en la puesta en marcha se sumarán otros 15 nuevos empleos directos asociados a esta ampliación. En palabras de Fernando Tolosa, director general de Ondupack, «este paso nos permite atender con holgura el crecimiento de la demanda manteniendo máximos estándares de productividad, calidad y servicio; hemos adelantado dos años el hito recogido en el plan estratégico y lo hacemos con tecnología de última generación y un equipo reforzado». Esta ampliación llega tras una inversión inicial de 49 millones de euros, que permitió inaugurar la instalación el pasado febrero. Actualmente La planta ocupa 60.000 metros cuadrados, ampliables a 80.000, en el entorno empresarial Expacio Navalmoral, y se suma a las instalaciones que Ondupack ya opera en Almendralejo (Badajoz), alcanzando casi 100.000 metros de superficie conjunta.

La puesta en marcha, prevista para abril de 2026, «se enmarca en un arranque de la instalación por encima de lo previsto y una aceleración del plan estratégico de la compañía que tiene como objetivo apostar por una industria competitiva y de vanguardia desarrollada desde Extremadura», añade Grupo CL en su nota.

De esta forma, «esta ampliación productiva de la planta consolida el modelo industrial que queremos para Extremadura y para CL Grupo Industrial: tecnología, sostenibilidad y servicio. Además, nos afianza como referente en soluciones de packaging sostenible para alimentación, bebidas y química, y fortalece nuestra huella en países como Portugal y Marruecos», subraya Víctor Leal, CEO de la División Packaging de CL Grupo Industrial, afirma la nota.

Con la ampliación, Ondupack asegura que refuerza el posicionamiento de la planta «como una de las instalaciones más avanzadas del sur de Europa: todas las líneas productivas incorporan sistemas de visión artificial online para garantizar cero defectos de impresión y troquelado de manera automática, un estándar que ya se puso a prueba desde mediados de junio con las primeras tiradas controladas en la sección de ED Converting».

La División Packaging de CL Grupo Industrial es uno de los pilares del plan estratégico 2025-2027 de la corporación y un área con un gran potencial de expansión en mercados europeos. En este contexto, la división invertirá en los próximos tres años 70 millones de euros que estarán dedicados principalmente a la innovación, la modernización de las instalaciones y el desarrollo de productos avanzados y más sostenibles. Este esfuerzo responde al objetivo de posicionar a la División Packaging como líder en la industria y referente en términos de servicio y calidad.

Con sede en Almendralejo (Badajoz) y 29 años de experiencia, Ondupack cuenta con una capacidad productiva de 125 millones de metros cuadrados de cartón ondulado. La empresa atiende a más de 1.500 clientes en diferentes países. Con la apertura de esta segunda planta en Navalmoral de la Mata (Cáceres), la compañía amplía su ámbito en el mercado «y se convertirá en la fábrica más moderna del sur de Europa en el sector de fabricación de envases y embalajes de cartón ondulado», afirma.

Por su parte, CL Grupo Industrial (anteriormente conocido como Cristian Lay) es una corporación empresarial de carácter familiar formada por 27 empresas en seis sectores clave como el acero, el packaging, construcción de renovables, química, productos de belleza y energía. Cuenta con un equipo de 3.000 profesionales y presencia comercial en más de 20 países.