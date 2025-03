Ocho de cada diez consultas con el médico en el SES ya son presenciales

La opinión de los extremeños sobre la sanidad mejora

La nota que los extremeños otorgan al sistema sanitario público mejora, pero no lo suficiente como para alcanzar los niveles registrados antes de que estallara la pandemia. Los ciudadanos de la región dan un 6,36 al SES, según el último barómetro sanitario de 2024. En esta encuesta que realiza el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, la puntuación media que dan al sistema público es de 6,28, por lo que Extremadura se sitúa por encima, algo que no suele ser habitual. En los últimos 20 años la satisfacción en Extremadura solo ha superado a la media del resto del país en tres ocasiones más, en 2004, 2005 y 2018. Pese a la mejora registrada respecto a 2023, cuando la puntuación era de 6,22, la percepción no es mejor que la de los años previos a la pandemia.