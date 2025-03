Ocho carreteras permanecen cortadas en Extremadura este sábado a causa de los efectos de las lluvias

R. H. Sábado, 22 de marzo 2025, 13:31 | Actualizado 13:58h. Comenta Compartir

Ocho carreteras permanecen cortadas en la mañana de este sábado, 22 de marzo, en Extremadura, debido a los efectos de las últimas lluvias caídas en la región.

En concreto, en la provincia de Badajoz permanecen cortadas la BA-018 entre Azuaga y Malcocinado a la altura del kilómetro 7,5; la BA-086 en el km 1 de acceso a Maguilla, donde la calzada ha sufrido daños estructurales en el firme; la BA-113, en el kilómetro 16 de Puebla de la Reina al Valle de la Serena; la BA-079, en el kilómetro 5, de Hinojosa del Valle a Hornachos, y el Badén del río Ruecas de la carretera El Torviscal.

Por su parte, en la provincia de Cáceres están cortadas al tráfico el Puerto de Tornavacas, donde entre los kilómetros 352 al 356 de la N-110 está cortado el tráfico para vehículos pesados por nieve en calzada; la CC-146 entre Zarza la Mayor al límite con Portugal, y la autovía EX-A1 en su calzada derecha entre los kilómetros 83,700 al 85,750, a la altura de Coria, según los datos aportados por la Delegación del Gobierno en Extremadura y recogidos por Europa Press.

Circulación ferroviaria

La línea de ancho convencional Mérida - Ciudad Real que se encontraba interceptada por acumulación de agua entre Don Benito y Guareña desde el pasado martes, 18 de marzo, ha quedado abierta al tráfico ferroviario la tarde de este viernes a las 15.10 horas.

Las fuertes y persistentes lluvias de Extremadura provocaron daños en este el tramo ferroviario de la región y obligaron a limitar la circulación de trenes el pasado martes a las 13.22 horas.

Adif evitaba aportar una fecha de apertura e, incluso, no descartaba que pudieran producirse mayores daños en las vías de la región. No obstante, este viernes apunta que no hay más incidencias en la red ferroviaria a su paso por Extremadura.

Durante estos tres días, Renfe estableció un PAT (plan alternativo de transporte) mediante autobús.

