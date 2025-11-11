La obra de la nueva balsa de Jerte avanza «a buen ritmo» y estará acabada para verano

Redacción BADAJOZ. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las obras de la nueva balsa de la localidad cacereña de Jerte avanzan «a un ritmo muy bueno» por lo que podrán estar finalizadas para el verano de 2026, cuando posibilitará a vecinos y visitantes «tener agua potable durante todo el año y durante todas las horas del día».

Así lo explicó ayer la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la visita que realizó a las obras de esta balsa, acompañada de la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán; la alcaldesa de Jerte, Felisa Cepeda, y técnicos de la obra.

En declarac iones a los medios, Guardiola agradeció el trabajo de los bomberos forestales, los alcaldes del Valle del Jerte y vecinos de esta zona, que «se vio amenazada por los incendios» de este verano, pero que ahora «mira al futuro con optimismo y sigue avanzando con paso firme».

En este contexto, la presidenta de la Junta destacó que la obra de esta balsa, que cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros, «es fundamental» para la zona, y una «demanda histórica», ya que «va a garantizar el abastecimiento de agua durante todo el año y especialmente en verano». Y es que el aumento de la población en Jerte en la época estival «pone a prueba y un poco en riesgo un suministro de calidad» para lo cual «es imprescindible una buena planificación» con el fin de atender a los más de 1.200 habitantes de Jerte, así como a los turistas que recibe en verano, cuando «esa población se multiplica».

El objetivo es que «ningún hogar sufra cortes de suministro ni tenga que vivir con la incertidumbre de si van a poder atender como corresponde la demanda turística», remarcó la presidenta extremeña, quien explicó que una estación de tratamiento de agua potable junto a la balsa «va a garantizar ese abastecimiento y el mantenimiento de la calidad del agua durante todo el año con un proceso muy seguro».

Guardiola confía en que la nueva balsa pueda entrar en funcionamiento «para este verano de 2026» ya que «es una obra bastante importante» que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, pero «está avanzando a un ritmo muy bueno». Por todo ello, «Jerte ya pueda estar tranquilo», concluyó.