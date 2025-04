El nuevo gobierno de Talayuela censura una obra teatral que denuncia la violencia machista

'El señor puta o la degradación del ser' es el título de la primera obra teatral como directora de la actriz cacereña Irene Hernández ... Serrano. Una representación protagonizada por ella y los actores placentinos Marta Cálser y Luis Prieto que versa sobre la violencia machista y que se iba a representar el próximo 28 de octubre en Talayuela. No será así porque el nuevo gobierno de la localidad, el tripartito formado por PP, Vox y Extremeñistas, ha decidido anular la representación.

«La concejala de Cultura, Olga Bravo, me llamó ayer para comunicármelo», dice la directora teatral. «La explicación que me dio es que habían decidido anular la representación porque no la consideran adecuada para el pueblo».

Irene Hernández explica que la obra está basada en un texto del dramaturgo extremeño Pedro Luis López Bellot y que se estrenó, «con buenas críticas y repercusión», el pasado 4 de marzo en la localidad de Torrejoncillo. «Una representación en la que vamos transitando por diferentes personajes que relatan situaciones de violencia machista; es un grito contra los feminicidios, porque creo que como sociedad debemos actuar».

Pero los habitantes de Talayuela por el momento no podrán verla, «no podrán decidir si quieren asistir o no a esta representación que habíamos acordado con la anterior corporación del PSOE, porque la actual ha decidido censurarla». Para Irene Hernández, «algo terrible que esto ocurra en pleno siglo XXI, cuando el público puede decidir con libertad si ir o no al teatro». También «lamentable que se pongan obstáculos a la cultura, en este caso, en el mío, a una joven productora de la tierra que necesita trabajar». Recuerda que, precisamente, «para ampliar mis posibilidades en el mundo teatral en la región, en la que hasta ahora he trabajado como actriz, decidí poner en marcha mi propia productora, D'Liria Producciones, con la que llevo menos de un año».

Las explicaciones

El Ayuntamiento de Talayuela, ante la polémica suscitada, ha emitido un comunicado en el que explica que la decisión de «desprogramar» la obra de Irene Hernández Serrano es «por no ser apta para menores de edad».

Recuerda que la representación se encontraba programada por el anterior equipo de gobierno dentro del circuito de representaciones de la Red de Teatros de Extremadura, junto a otros espectáculos que permanecen en cartel, y señala que el actual equipo de gobierno ha decidido suspenderla «por su alto contenido violento, pues contiene violaciones, asesinatos y escenas que no son aptas para todos los públicos. De hecho, en la página web oficial de la obra se impide la visualización del vídeo por tener restricción de edad».

Ampliar Un momento de la representación teatral, en su estreno en Torrejoncillo. HOY

El nuevo tripartito dice que «la mayoría de los asistentes a las representaciones teatrales en Talayuela son niños acompañados de sus padres y abuelos, y continuar con la programación de la obra no habría tenido sentido porque los menores no podrían acceder a la casa de cultura», donde iba a tener lugar la representación el próximo 28 de octubre.

«El ayuntamiento ha ofrecido a la productora del espectáculo sustituir esta obra por otra apta para todos los públicos, pero ha comunicado que la única destinada al público infantil en la que está trabajando aún no se encuentra lista para ser representada, por lo que se ha reprogramado la red de teatro con las dos representaciones exigidas en el acuerdo».

Desde el Consistorio de Talayuela se quiere dejar claro que, «como no podía ser de otro modo, el equipo de gobierno respeta la libertad de expresión y la libre difusión de pensamientos, ideas y contenidos en todos los ámbitos, pero también vela por la protección de los menores, que ha sido el fundamento esencial para adoptar esta decisión».

Las reacciones

Tras conocerse lo ocurrido con esta obra en Talayuela, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, lo ha denunciado públicamente en las redes sociales respondiendo al último post al respecto de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el que dice que «la cultura es la expresión más sagrada e irremplazable de la humanidad. Ni se censura ni moldea».

A la presidenta extremeña, precisamente, es a la que la portavoz socialista, Soraya Vega, ha pedido esta mañana que explique los motivos de la censura, como «responsable máxima de que esto esté ocurriendo en Extremadura».

Para Vega la censura de 'El señor puta o la degradación del ser', «es una consecuencia más de permitir que Vox esté en las instituciones, tomando decisiones en ese pacto de la vergüenza que se está materializando no sólo aquí, en Mérida, no sólo en la Asamblea de Extremadura, no solo en la Junta de Extremadura, sino también en el resto del territorio».

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha asegurado que el Ejecutivo regional no hará «ningún tipo de censura» ni de «reprogramación» de su actividad cultural, en línea con lo que ha venido defendiendo desde que tomara posesión del cargo.

«Las obras las decide el público que asiste y los autores y los artistas que las proponen», ha declarado, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento de Talayuela es «libre para hacer lo que ellos quieran» y que desconoce los argumentos esgrimidos para la toma de esta decisión.