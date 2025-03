Nieves Villar: «Ningún municipio está en situación de riesgo»

Pese a que las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas para la extinción del incendio que se declaró la noche de este miércoles en el término ... municipal de Pinofranqueado, la directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, ha asegurado esta tarde que ningún municipio del entorno se encuentra en situación de riesgo para ser evacuado. La última actualización de la Consejería de Agricultura es que la situación del fuego sigue muy desfavorable

En declaraciones a los medios de comunicación, Villar ha señalado que están preparados para enfrentarse a una posible evacuación «pero no tenemos decidido ninguna porque no está en situación de riesgo ningún municipio». No obstante, la dirigente ha reconocido que algunos pueblos se encuentran «muy afectados» por el fuego, pero están asegurados por las dotaciones de bomberos urbanos, «con lo cual en ese aspecto estamos tranquilos hacia la afectación a la población», ha reiterado la directora general, al tiempo en que ha insistido en que, en principio, no se teme la evacuación.

Lo que sí ha pedido a Villar a la población es «mucha responsabilidad» y «no inmiscuirse en los caminos de evacuación, dejarse de grabar videos, de hacer fotos y dejar a los medios de intervención que trabajemos con seguridad y, sobre todo, con tranquilidad».

Confinamiento de Ovejuela

A las 16.17 horas de este jueves, la dirección del Plan Especial de Protección Civil de incendios forestales de Extremadura (INFOCAEX) decidió el confinamiento preventivo de la alquería de Ovejuela, donde residen alrededor de 70 personas, derivado de las complicaciones del fuego como medida de protección a la población. También se ha procedió al desalojo de manera preventiva de veinte personas del campamento La Casa del Bosque.

Los equipos de la UME han sido activados para reforzar la lucha contra este incendio que está contando con tres grandes aliados. El primero, la hora a la que comezó, poco después de las nueve de la noche, cuando los medios aéreos no pueden volar porque ya no hay luz natural. El segundo, el viento que hace en la zona. Y el tercer ingrediente, la sequedad del terreno.

Esta tarde un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) partía desde la base Aérea de Torrejón (Madrid) con seis autobombas, un camión nodriza y varios drones que actuarán por la noche. En concreto, han partido los equipos de primera y segunda intervención del BIEM I con 50 militares 6 autobombas y un camión nodriza. A ellos se sumará un equipo de drones, que partirán más tarde debido a que solo vuelan por la noche, cuando los medios aéreos se retiren, así como un helicóptero EC 135 del BHELEME.

A lo largo de la tarde partirán otros 50 efectivos más para poder organizar los relevos y garantizar de este modo el trabajo durante las 24 horas del día.

Origen del fuego

La chispa inicial prendió anoche entre las alquerías de Mesegal y La Muela, en los parajes Ahicepo y Laibañe, y a partir de ahí se fue extendiendo por el valle del río Esperabán. Lo hizo primero en dirección a Robledo, por donde anoche la Guardia Civil llegó a pasar pidiendo a los vecinos que se concentraran en una zona concreta de la población, ante la posibilidad de que tuvieran que ser evacuados. Finalmente no fue necesario, y aunque algunos decidieron marcharse, lo cierto es que esta mañana quedaban varios en la localidad, a la que no se podía llegar por ninguna de sus dos entradas, ambas cortadas al tráfico por la Guardia Civil.

Después, el incendio se dirigió a Sauceda, donde la Benemérita tuvo también que prohibir el paso. Las llamas se han movido entre los límites de los términos municipales de Pinofranqueado y Caminomorisco, cuyo alcalde, Gervasio Martín, recordaba esta mañana que «se está quemando -decía- la misma zona que ardió hace justo veinte años». Ardieron entonces en Las Hurdes 8.000 hectáreas.