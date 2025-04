La niebla ya ha impedido 38 vuelos este año en el Aeropuerto de Badajoz

Si alguien que despega desde Madrid con dirección a Extremadura percibe que a la altura de Mérida –el pantano de Alange es una buena referencia– ... el avión empieza a dar vueltas, es probable que tenga que cancelar su plan del día porque puede que termine aterrizando en Sevilla y luego montando en un autobús.

En ese caso, al piloto le deben haber informado de la existencia de bancos de niebla y estará valorando si puede o no aterrizar en la única pista del Aeropuerto de Badajoz, donde es muy posible que los pasajeros que tienen billete para esa mañana tampoco puedan despegar. Para desesperación de muchos, esa maniobra está siendo recurrente en los últimos días.

En este año 2023 hasta este martes, según los datos de Aena, ya se han cancelado 11 vuelos de llegada y 8 se han desviado. Por otro lado, se han registrado 19 cancelaciones de salida. Esto supone que la niebla, con las dos últimas cancelaciones de este martes entre Badajoz y Madrid, ya ha impedido 38 vuelos este año, una cifra muy superior a la de 2022.

El año pasado este fenómeno meteorológico asociado a tiempo estable no causó tantos estragos. Según Aena, hubo dos desvíos de vuelos de llegada al Aeropuerto de Badajoz y sus correspondientes vuelos de salida se cancelaron desde ese aeropuerto, por lo que solo se produjeron cuatro cancelaciones.

Con todo, lo anterior representa un porcentaje mínimo de incidencias si se atiende al número de operaciones que registra el Aeropuerto de Badajoz, que en 2022 fue de 2.714, de las que 1.464 fueron comerciales, mientras que en el año 2023 las operaciones han subido, hasta noviembre, para sumar un total de 2.896 (1.644 de carácter comercial), apuntan igualmente desde Aena, la empresa pública española que gestiona los aeropuertos de interés general en España.

Sin embargo, la sensación de impotencia entre los pasajeros ha cundido en los últimos días debido a la incertidumbre de no saber si se podrá llegar a destino en estas fiestas navideñas.

Y es que llegar a Extremadura o salir de ella se está convirtiendo en un desafío. Las incidencias recurrentes del tren son conocidas y en estas fechas hay que añadir la cancelación de vuelos debido a la niebla, otro elemento que también aísla a la región.

Tres opciones si se cancela

Cuando se cancela un vuelo las opciones son tres, según explica Air Nostrum, la operadora de vuelos regionales perteneciente a Iberia que opera en Badajoz. Una opción es cambiar de fecha al día siguiente, y otra que la compañía reembolse el coste del billete. Pero la más común es esperar un traslado en autobús hasta el destino. Si es Madrid, directamente hasta allí; si es Barcelona, hasta la T4 del aeropuerto de Madrid, donde la operadora intenta facilitar un vuelo directo hasta Barcelona.

Sin embargo, las salidas de los vuelos suelen ser por la mañana y mientras se habilita este servicio por carretera pasa un tiempo. Por ello, es difícil que el autobús –o el taxi si son pocos pasajeros afectados –llegue antes de las seis de la tarde, así que las opciones de llegar en el día se reducen. No siempre hay plazas libres en el puente aéreo Madrid-Barcelona, como ocurrió el pasado sábado, víspera de Nochebuena.

Esto implica que la compañía paga un hotel cercano al aeropuerto y le ofrece plaza en alguno de los vuelos del día siguiente por la mañana. En este punto, hay viajeros que eligen seguir por su cuenta, comprando su propio vuelo en otra compañía para reclamar después indemnizaciones.

«Peor conectada que las islas»

El contratiempo que supone la niebla en el Aeropuerto de Badajoz suele llegar a la política y ayer fue la última vez. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, reclamó mejorar el sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz, mientras que la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, le replicó que el extremeño cuenta con sistemas «adecuados» y similares al resto de aeropuertos. Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Juan José García García, lamentó que la situación es consecuencia del «abandono» del Gobierno de España y la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, apostó por mejorar el sistema antiniebla en el aeropuerto pacense y dijo que la región está «peor conectada» que las islas.

Cuestión técnica y de horarios

Sin embargo, el handicap para trabajar que supone la niebla para los pilotos ya ha sido explicado repetidas veces. El Aeropuerto de Badajoz tiene prácticamente la misma dotación de señales que las que tienen en la mayoría de aeropuertos del país en lo referido a Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS, Instrumental, Landing System).

Actualmente los aeropuertos se clasifican en función de la mayor o menor complejidad de los sistemas de ayuda de aproximación de los vuelos. Así, hay aeropuertos con ILS de categoría 3, que en España solo la ostentan los de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. En este caso, el piloto puede aproximarse más a la pista de aterrizaje incluso cuando no tiene visibilidad gracias a los sistemas de iluminación.

Los políticos se enzarzan cada invierno en el mismo debate, ayer otra vez tras las dos últimas cancelaciones

El siguiente escalón son los aeropuertos con ILS de categoría 2, como el de La Coruña o Valladolid. En el tercer grupo, los de ILS con categoría 1, que están la mayoría de los aeropuertos del país, incluido el de Badajoz

Sin embargo, esto es solo una parte de la explicación. Hay que saber que la aeronaves deben estar también equipadas convenientemente para aterrizar en los aeropuertos mejor preparados y las tripulaciones deben tener la preparación necesaria para ello.

En Extremadura Air Nostrum opera entre Badajoz, Madrid y Barcelona con el avión CRJ 1000, que puede operar en aeropuertos de categoría 2, igual que sus pilotos, habilitados para esta categoría.

En cualquier caso, tras varios años analizando cómo evitar que la niebla paralice el aeropuerto de Badajoz, también se han puesto sobre la mesa los horarios dado que los vuelos a Madrid y Barcelona salen a las 9.30 y las 10.10 de la mañana. Este horario, considerado el más propicio para hacer negocios, se prima en el concurso que realiza la Junta de Extremadura para operar en este aeropuerto, donde no hay que olvidar que la Administración regional pone dinero para asegurarse de que se presente alguna compañía.

Desde el punto de vista técnico hay que saber que la niebla impide principalmente aterrizar, pero no dificulta el despegue. Por esta razón, la solución sugerida el año pasado por los diputados nacionales del PP por Badajoz fue que los aviones pasen la noche en el Aeropuerto de Badajoz para así no tener problemas al despegar por la mañana, haya o no niebla.