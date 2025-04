Carné de conducir: El negocio de las autoescuelas extremeñas, en dificultad por la falta de alumnos y de examinadores

Sacarse el carné de conducir es una de las tareas recurrentes que se ponen los jóvenes durante el verano.

Sin embargo, la falta de examinadores ... para los futuros conductores es una traba con la que se han topado muchas autoescuelas.

Sara Morato, una joven que se sacó el carné el año pasado, sufrió en sus carnes esta situación: «Las autoescuelas están bastante saturadas, y yo me fui de una por ese motivo, te examinabas del teórico y te daban fecha para empezar con las clases del práctico tres o cuatro meses después porque no había examinadores».

Francisco García, expresidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres y profesor de la autoescuela García en Jarandilla de la Vera, explica que el problema tiende a engrosar en verano por las vacaciones.

«Hay problemas de personal en todas las jefaturas de Tráfico de España, aunque ahora hay interinos y se manden allí donde hay más saturación. Pese a eso, el problema reside en que no se están sacando todas las pñlazas de examinadores que son desables por un problema económico, y además en verano tienen que coger vacaciones».

La mayor afluencia de alumnos de estos meses también influye en ese cóctel de factores que incrementa aún más el retraso «Suele haber más alumnos porque ahora se sacan el teórico y el práctico lo hacen en distintos veranos al irse a estudiar fuera», apunta García.

Pese a que en los meses estivales aumente el número de alumnos con respecto al invierno, el número de jóvenes que se sacan el permiso de autómovil (el B) se ha reducido notablemente con respecto a otros años.

«Antes uno estaba deseando cumplir los 18 años para sacarse el permiso de conducir, ahora no es la prioridad. En estos tiempos es gastarse mil euros en un móvil o en un portátil».

Sin embargo, los alumnos consultados por HOY aseguran que no es un problema de prioridades, sino de distintos factores propios de esta época.

Uno de ellos es que muchos universitarios no pueden tener coche porque se desplazan fuera de su localidad. Rodrigo Perdigón, que reside en Plasencia pero estudia en Sevilla, lo resalta. «Yo iba a estudiar cuatro años fuera y no tenía muy claro si iba a estar conduciendo durante todo ese tiempo, por eso prefería no sacármelo», cuenta.

Este hecho va de la mano del auge que tienen otras formas de desplazarse en las grandes ciudades, especialmente en las universitarias. «Si cada media hora pasa el autobús por delante de tu puerta, no necesitas el coche, y además hay muchos jóvenes que se mueven en patinete eléctrico», según apunta el profesor de autoescuela.

Por si fuese poco, el alto precio de los carburantes y el de los propios coche influye en el deseo de poseer el permiso de conducir. «Sé que es muy importante y te salva de muchas, pero ahora la gasolina está muy cara. Además, mis padres no me van a dejar su coche. Me tendría que comprar uno y no puedo», confirma Pablo González, de 21 años.

Otro motivo muy presente en los alumnos que les impide examinarse es el cansancio mental que sienten, según cuentan.

El desgaste después de haber cursado Segundo de Bachillerato, y presentarse a la EBAU hace que muchos de ellos se sientan un poco desmotivados y prefieran descansar. Así lo explica la joven Beatriz García, que aunque ya tenga el teórico aprobado, en los primeros momentos le costó continuar.

«Al principio lo dejé un poco apartado porque a las dos o tres clases comenzó a darnos pereza después de haber estado estudiando tanto».

Quizás por ese motivo, asegura García, los alumnos aparecen cada vez más desmotivados. «Una cosa que he notado en estas nuevas generaciones es su falta de interés en el compromiso de estudiar, buscan la forma más rápida y menos costosa para aprobar».