«Necesitamos un generador para la residencia de mayores»

A. B. Hernández Martes, 29 de abril 2025, 21:16 Comenta Compartir

Ocurrió en Hornachos, pero también en otras localidades de la región que cuentan con residencias de mayores, pero no con grupos electrógenos para garantizar su funcionamiento sin suministro de luz.

El apagón, por eso, ha puesto de manifiesto también las carencias que tienen en este sentido algunos centros de mayores, que tuvieron que buscar ayuda externa para garantizar el correcto funcionamiento de las residencias municipales.

Francisco Buenavista, alcalde de Hornachos, ha hecho público por este motivo su agradecimiento a la Diputación de Badajoz, la institución que el lunes prestó un generador al pueblo para mantener la energía en la residencia. También «a los profesionales sanitarios y a los trabajadores de nuestra residencia por la dedicación a nuestros mayores» y, en general, a los empleados de los servicios municipales y fuerzas y cuerpos de seguridad que en Hornachos, como en el resto de localidades de la región, rebajaron la incertidumbre que se adueñó de los ciudadanos ante una situación extraordinaria.

«Una vez recuperado el flujo de energía eléctrica a las 3.05 horas de la madrugada del martes, los servicios municipales funcionaron con normalidad», anunciaba Francisco Buenavista a primera hora de hoy.

Lo hacía también el alcalde de Navalvillar de Pela. La residencia de la localidad fue otra de las instalaciones que requirió ayuda externa para poder funcionar al comprobar que el corte en el suministro de la luz se prolongaba en el tiempo.

«Durante la tarde conseguimos dotar de un grupo electrógeno al centro residencial para que las máquinas de oxígeno y demás instrumentos para los mayores estuvieran en funcionamiento durante toda la noche, y que las cámaras de comida y alimentos estuvieran con todo en óptimas condiciones», ha explicado también de manera pública a sus vecinos del alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández.

La Granadilla

No fueron las únicas residencias municipales que requirieron ayuda ante el apagón, aunque no todos los centros de mayores de los pueblos tuvieron que hacerlo. En el caso de Olivenza, por ejemplo, no fue necesario porque la residencia dispone de un generador con el que garantizar la electricidad al centro en ocasiones como la vivida el lunes, tal como confirmó su alcalde, José Manuel González Andrade.

Los problemas por la falta de suministro se dieron también en residencias públicas dependientes del Sepad. Ocurrió en La Granadilla, en Badajoz. Aunque los incidentes motivados por el corte en el suministro no mermaron en ningún momento la atención que recibieron los más de cien mayores que residen en este centro, la falta de un grupo electrógeno sí obligó a modificar la atención.

Trabajadores de la residencia explican que sobre las 12.30 horas del lunes, cuando se produjo el apagón que dejó a oscuras a la región y al país, residentes con un alto grado dependencia, muchos de los cuales requieren moverse en sillas de ruedas, se encontraban en la primera planta del centro porque era el horario de visitas de sus familiares.

Al cortarse la electricidad no pudieron llevarlos de vuelta a sus habitaciones, ubicadas en plantas superiores, porque el ascensor dejó de funcionar, y ante esta situación se habilitó el comedor para que pudieran permanecer en él hasta que la luz regresara, lo que ocurrió en torno a las ocho de la tarde.

«Pero estuvieron en todo momento perfectamente atendidos, porque las carencias de recursos materiales de la residencia, en este caso un generador, se solventó con el compromiso de los trabajadores».