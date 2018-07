«Es necesario ampliar la baja maternal para que la lactancia pueda durar más»

Cristina Franco (Cáceres, 1980) es una de las matronas extremeñas que mejor conocen las dificultades que afrontan algunas madres al amamantar a sus bebés. Trabaja en el hospital de Don Benito y cuando comenzó la residencia de su especialidad le sorprendió el «bajo» porcentaje de extremeñas que opta por la lactancia materna. Esto la llevó a realizar una investigación para descubrir qué factores están detrás del abandono. Aquello desembocó en 'Motiva lactancia', un proyecto centrado en conseguir con motivación que las mujeres den el pecho de manera exclusiva los seis primeros meses de vida del bebé. Ahora la Confederación Internacional de Matronas ha premiado con el galardón 'ICM Research Award 2018' a esta sanitaria que imparte clase en la Facultad de Enfermería de la UEx en Cáceres.

-¿Qué lleva a muchas madres a tirar la toalla sin llegar a los seis meses de lactancia materna exclusiva recomendados por la OMS?

-La sensación de no producir leche suficiente o el dolor en las tomas. Tiene que ver con la falta de conocimientos y habilidades en la búsqueda de soluciones y de apoyo efectivo por parte de sanitarios formados. Este apoyo queda en manos de familiares o de un entorno con muy buena voluntad pero que no siempre acierta. Tampoco ayuda la pronta incorporación al trabajo tras el parto. Queremos que la madre alimente a su bebé con su leche hasta los seis meses pero la prestación por maternidad sólo dura 16 semanas. Por eso es tan necesario ampliar ese tiempo de baja.

-¿Qué papel desempeñan la pareja y el entorno familiar en el éxito o fracaso de la lactancia?

-Son vitales. Aquellas mujeres con miembros en su familia que han lactado tienen más probabilidades de éxito. Confían más y pueden resolver dudas sobre conductas del bebé que generan inseguridad, como que al principio tarde mucho en mamar, o que haga tomas cada hora y media, y no cada tres. En esto el padre también es fundamental. Puede tranquilizar y liberar a la madre de tareas para que pueda dedicarse a la lactancia, agotadora en muchas ocasiones.

-Antes se hablaba de tomas cada tres horas y ahora se insiste en la lactancia a demanda. ¿Por qué es tan importante que el bebé mame cada vez que lo pida?

-Las famosas tres horas han hecho mucho daño. La mayoría de las mujeres que han amamantado a sus bebés saben que es muy raro que la frecuencia entre tomas sea esa. Sin embargo, las madres anhelan y esperan esa frecuencia. La leche materna se digiere mucho más fácilmente que la de fórmula, que no deja de ser leche de vaca adaptada. Nuestro sistema digestivo nace preparado para digerir la leche que produce nuestra especie y no otra. Esto explica que el tiempo entre tomas sea mucho menor en alimentación con pecho. El tamaño del estómago del recién nacido es muy pequeño y para que la lactancia materna funcione debemos olvidarnos del reloj.

-¿Cuándo suele producirse la primera crisis de lactancia?

-En torno a la segunda o tercera semana de vida. En ese momento el bebé necesita incrementar la producción de leche y para ello estimula más el pecho reclamando un mayor número de tomas.

-¿Cuál es la clave para no dejarlo?

-Paciencia y apoyo de la familia, y en muchas ocasiones respaldo de otras mamás que han pasado por lo mismo. Las crisis duran unos días, en la mayor parte de los casos. Si la madre es consciente de ello, sabe que la producción de leche se está regulando y lo vive como normal. Serán días más agotadores, pero terminan pasando.

-¿Tiene el SES sanitarios preparados para dar apoyo a las madres con conocimientos actualizados?

-Cada vez hay más profesionales bien formados, pero es cierto que aún hay algunos que deben actualizarse.

-¿A veces en el propio hospital ofrecen el llamado biberón 'pirata'?

-Sigue siendo muy habitual. Para mucha gente ese biberón 'pirata' es inofensivo pero es totalmente innecesario e interfiere en una correcta subida de la leche y puede interferir en una adecuada succión del recién nacido. La suplementación con leche de fórmula debería estar restringida a causas justificadas médicamente.

-¿Están más informadas ahora las extremeñas?

-En trece años de trabajo he visto que hay menos mujeres que deciden no lactar desde el principio y muchas más vienen con mucha información: saben que es lo mejor y quieren dar el pecho a sus bebés. Hace unos años en Extremadura muchos puestos de atención primaria no disponían de matronas para atender a las gestantes, pero ahora hay muchas y todas están muy formadas, concienciadas y dispuestas a ayudar a las madres.

-Está comprobado que la lactancia materna es la forma más saludable de alimentación del bebé. ¿Se conocen los beneficios que proporciona a las madres?

-Por lo general las mujeres se centran en los beneficios para el bebé. Esa es su mayor preocupación. Pero los beneficios para ellas también están científicamente demostrados.

-¿Cuáles destacaría?

-Desde una mejor recuperación postparto, menor sangrado (con mejores niveles de hierro) y una más rápida recuperación de la figura, a otros beneficios aún más importantes como la considerable reducción del riesgo de desarrollar cáncer de mama y de ovario.

-La decisión de dar o no el pecho es una elección libre de la mujer. ¿Cree que sufre más presión social la que opta por el biberón?

-Hoy en día toda mujer sufre presión social. No creo que las madres que deciden no dar el pecho sufran más que las que deciden lactar y, sobre todo, que las que deciden dar el pecho durante mucho tiempo.

-Las mujeres que optan por la lactancia prolongada también suelen sentirse cuestionadas. ¿La recomiendan los sanitarios?

-Primero habría que preguntarse a qué llamamos lactancia prolongada. Para la sociedad actual muchas veces es amamantar más allá del año y, sin embargo, la recomendación de la OMS y de la Asociación Española de Pediatría es dar el pecho hasta al menos los dos años. A partir de ahí, ni se aconseja ni se desaconseja, es una decisión de la madre y del hijo. No hay ningún motivo para desaconsejarla que esté científicamente demostrado. Y la evidencia apunta a que existen mayores beneficios para el pequeño, como menor predisposición a padecer infecciones respiratorias, gastrointestinales y otitis medias, y disminución del riesgo de padecer obesidad, diabetes mellitus tipo II o determinados tipos de leucemia.

-¿En qué casos una mujer no puede dar el pecho?

-En muy pocas ocasiones. Sucede por ejemplo con problemas metabólicos del recién nacido como la galactosemia clásica, fenilcetonuria y enfermedad de orina de jarabe de arce, o cuando existe VIH materno. Esa imposibilidad también se da en patologías que requieren medicamentos incompatibles con la lactancia como opioides o quimioterapia.

-Algunas mujeres sienten pudor al amamantar en público. Hace unos días una modelo causó revuelo en EE UU al subirse a la pasarela dando el pecho a su hijo. ¿Es importante que la lactancia gane terreno en el espacio público?

-Es muy importante. Para que una mujer pueda amamantar a demanda es necesario que se sienta cómoda cuando da el pecho en cualquier lugar. No podemos pretender que una mujer se oculte mientras da de comer a su hijo.