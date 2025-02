«La naturaleza no va a desaparecer, se reinventará, pero nosotros sí»

Es Profesor de Zoología en la Universidad de Córdoba, pero a estas alturas la docencia es solo la mitad de su profesión. La otra es ... productor de documentales de naturaleza, algunos muy premiados. «Las técnicas de grabación están ahora sirviéndome para desarrollar más que nunca mi labor investigadora, pudiendo descubrir aspectos apasionantes del comportamiento de los animales», dice en su biografía Alberto Redondo, de 55 años y autor de series como 'Descubriendo el mundo animal'.

Ha viajado por todo el mundo El miércoles a las ocho de la tarde presentará en Badajoz, en el marco del Congreso Nacional y XV Iberoamericano de Etología y Ecología Evolutiva parte de sus últimos trabajos.

–¿Ha grabado en Extremadura?

–Sí, por supuesto hemos grabado al rabilargo, la avutarda y en Monfragüe el buitre negro. Estoy deseando volver a ver ciervos.

–Confiese, ¿ha sesteado alguna con un documental de La 2 de fondo?

–Depende de cómo te pille, uno se duerme cuando está a gusto, yo por si acaso los grababa.

–A veces se mete en el mar y ha grabado en todos los continentes, ¿cuál es el ecosistema más deslumbrante para usted?

–Eese gran sitio es el mar, donde queda muchísimo por descubrir y es fascinante, pero a mí en especial me gustan las zonas esteparias, que están tan en peligro y que encierran una belleza especial. Son las grandes olvidadas.

–El mundo salvaje es de una competencia feroz. ¿Qué opina de humanizar a los animales, por ejemplo como hace Disney?

– Para generar empatía no lo veo mal. Pero el documental debe huir de humanizar a los animales porque esa visión antropocéntrica no es cierta. Mi responsabilidad es el rigor científico, contar la verdad, aunque entiendo que Disney tiene que entretener.

–¿Qué le falta a los documentales de naturaleza para captar espectadores?

–Hay dos cuestiones. Para ser más útil creo que contenido. A veces hay mucha espectacularidad, pero faltan cosas que contar para generar curiosidad. En cuanto a calidad una clave puede ser la duración, habría que hacer documentales más cortos y promoción.

–El documental 'Lo que me enseñó el pulpo' arrasó entre el público, ¿qué tenía en su opinión?

–Es muy bueno, pero es que estaba en un escaparate buenísimo. Hay otros muy buenos, pero no pueden llegar Netflix. Pero a la gente le interesa el cine de naturaleza. Ahora vamos a estrenar una película hecha por todo el mundo de la relación entre humanos y caballos y cuesta mucho poder ponerla en salas de cine, por eso es importante que que las administraciones apoyen, yo no me rindo. Se llama 'Caballos', ha sido premiada en varios festivales, finalista en Cannes y estará por cines de España el mes que viene.

– ¿Qué dosis hay que tener de paciencia y cúanta de suerte para obtener la imagen deseada?

–Las dos cosas por igual porque la suerte te tiene que pillar trabajando y hay que pasar muchas horas en el campo.

–¿Qué toma o lance ha representado lo más inesperado de sus horas tras la cámara?

–Muchos investigadores se quedaron fascinados y con una secuencia que estrenaré en el congreso de Badajoz. Es de un ave que alimenta a unos vecinos de otra especie diferente, algo desconcertante cuando lo normal es que cada uno cuide a su hijo.

–Ha dicho que Félix Rodríguez de la Fuente es su inspiración, ¿es partidario de confinar algunas especies para grabarlas mejor o prefiere captar las imágenes en plena naturaleza?

–Respeto el trabajo que hizo Félix, que tenía su momento y una función muy clara. No solo Félix hacía eso, las grandes productoras lo hacen con animales que no se asustan de las personas. Yo no lo hago por mi deformación profesional como por investigador. En 'Fauna Ibérica' he buscado comportamientos espontáneos y eso tiene un plus de dificultad. Quizás eso no me ha permitido tener algunas escenas, pero por otro lado han sido comportamientos inéditos, con sorpresa

–Rodríguez de la Fuente puso en valor la imagen del lobo, denostada por ganaderos ahora que se puede proteger, ¿Cuál es su posición al respecto?

–No se puede proteger la naturaleza de espaldas a las personas que viven en el campo. Hay que ver dónde están los problemas y buscar las soluciones. El lobo puede convivir con las personas, pero viendo de qué manera que no sea un problema. Haría falta un programa bien vigilado sobre los daños que pueda causar. Pero es verdad que cuando quedan pocos y no hay manadas van a por especies domésticas. La ciencia, el sentido común y no imponer las cosas son la respuesta .

–¿En qué ha cambiado como persona observando el comportamiento de los animales?

–Lo más importante es que nos conocemos mejor a nosotros mismos en el sentido de la vulnerabilidad. Nos creemos el centro del universo y que podemos acabar con la tierra. Mientras todas las especies deben saber convivir con el entorno, nosotros nos hemos querido salir del ciclo de la vida. Nos creemos fuera de las leyes de la naturaleza cuando solo somos una pieza engreída más que necesita humildad. La naturaleza no va a desaparecer, se reinventará, pero nosotros sí.

–¿Qué mostrará en el congreso de Badajoz?

–He hecho una selección de la nueva temporada de 'Fauna Ibérica'. Son seis capìtulos que emitirá La 2. Predominan hormigas, ave, mamíferos, peces... y luego habrá preguntas y un debate.