Nando y su gente en el López

Mañana jueves, en el teatro López de Ayala de Badajoz, Nando Juglar presenta su disco de vinilo 'Nando Juglar en La Habana'. El espectáculo ... comienza a las nueve de la noche y cualquiera que se haya detenido ante los carteles que lo anuncian, pensará que se trata de un concierto de Nando cantando los temas que a lo largo de los últimos 40 años ha ido componiendo. Si les gusta Juglar, acudirán. Y si no les gusta o son de una generación que ni sabe de su existencia, pasarán del concierto.

Sin embargo, no se dejen engañar por las apariencias, el concierto de mañana en el López es algo más que un recital de canciones de un cantante extremeño. Se trata de un espectáculo musical inesperado, protagonizado por una banda cubana con músicos de primer orden, con la voz de Nayza Pérez, sobrina de Celia Cruz, cuyo timbre, capacidad y calidad recuerda a su tía. El espectáculo, no lo oculto, tiene algún momento con resonancias vintage, por no decir viejunas, pero luego se eleva. Se trata, en fin, de un merecido homenaje a un hombre que lo ha dado todo por la música, incluida su salud, y ha compuesto una gavilla de temas que, en manos de esta banda cubana, se convierten en canela fina.

Ya conocen la vida de Nando Juglar, que ha sido albañil, minero, viajante de droguería y de embutidos, camarero, vendedor de libros y de pieles en Barcelona, vendimiador en Fuente del Maestre, administrativo en Fruterías Pérez de Badajoz, estudiante de Magisterio y de Empresariales… Que ha vivido en nueve lugares diferentes de tres continentes, que se ha divorciado tres veces, se ha arruinado seis y ha empezado de nuevo 12. Que en Colombia perdió la audición, se gastó lo que tenía en médicos, entró en depresión y ha salido adelante corriendo maratones.

Lo de Juglar viene de cuando iba cantando de pueblo en pueblo con su Seat 600 como los trovadores de la Edad Media. Pero, en realidad, se llama Rafael Fernando García González, nació en Valdelacalzada en 1952 y vive en una casa de campo con jardín en Valuengo, a un paso de Jerez de los Caballeros. Ahora, Nando ya no va de pueblo en pueblo, sino de teatro en teatro. El 21 de abril estuvo en el Gran Teatro de Cáceres y mañana llega al López de Ayala de Badajoz, pero no viene solo.

El espectáculo de mañana es una especie de velada variada en la que habrá vídeos sentimentales algo demodés, cantará Nando una canción y declamará la letra de otra al piano y contará con varios invitados que manejarán las emociones del espectador. Será una especie de montaña rusa de sentimientos impulsada por el cantautor cubano Carlos Fidel Taboada, la gran pianista Anabel Pérez, Ana Gallardo a la percusión, aunque también cantará una canción de Juglar, Raúl en la batería, Daniel en el bajo y la guitarra inconmensurable, mágica, espectacular de Rainier Mariño.

Dejo para el final las interpretaciones que entusiasmaron en el concierto del Gran Teatro: la voz de la ya mentada Nayza Pérez, que convierte las canciones de Nando en resurrecciones imprevistas, inesperadas, asombrosas, y la voz, el estilo y la dramatización de Pilar Boyero, que en Cáceres hizo llorar a algunos espectadores con su interpretación de una habanera. Como ven, mañana se homenajea a Nando Juglar, sí, pero con un espectáculo que no te esperas y que no se olvida.