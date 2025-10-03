Nace en Extremadura la primera asociación de montes de propiedad colectiva

Extremadura ya cuenta con la primera asociación que agrupa a montes colectivos de titularidad privada en la región. Una nueva entidad, que se ha constituido ... formalmente esta mañana en el Centro Universitario de Plasencia, y que echa a andar con el objetivo de impulsar la gestión forestal y el desarrollo rural y colaborar en las medidas que persiguen evitar que fuegos como el del pasado verano, en Jarilla, se vuelvan a repetir.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta de la nueva entidad, Elena González; el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez; y la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Jesús Rodríguez.

González ha destacado la conveniencia de una agrupación al frente de «un patrimonio complejo de gestionar al estar en régimen de multipropiedad, con hasta 300 socios en algunos casos, para tejer una red, darles una voz común ante la Administración y generar conocimiento para impulsar una gestión forestal adecuada».

De momento, la Asociación de Montes de Propiedad Colectiva de Extremadura (Montex) agrupa a diez montes protectores de las comarcas del norte cacereño -Gata, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera-, entre ellos los de los municipios de Descargamaría, Hoyos, Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Barrado, Aldeanueva de la Vera, Arrollomolinos de la Vera y Talaveruela.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ha coincidido en la importancia de la asociación como interlocutor válido para la Administración autonómica, dado que en Extremadura más del 90 % de los 2,9 millones de hectáreas forestales son de propiedad privada. «La gestión forestal en el monte privado es fundamental. Sin ella, sería incompleta. Esta asociación facilita identificar a los propietarios y agiliza la colaboración público-privada, algo imprescindible para compatibilizar la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico», ha afirmado.

A día de hoy, la Junta de Extremadura tiene acuerdos de este tipo con dos de los cuatro montes protectores que hay en la región. En concreto, con los de Santibáñez el Alto y Descargamaría. Los dos restantes son el de Hoyos y el de Garlitos y Risco. Además, hay un quinto monte protector en tramitación, el de Coto Sierra en Valverde de la Vera y Talaveruela de la Vera.

Ramírez ha garantizado que la Junta de Extremadura respaldará al nuevo colectivo y que las inversiones previstas en el futuro Plan General Forestal de Extremadura, con una inversión de 364 millones de euros para 10 años, contemplarán medidas específicas para apoyar este tipo de asociaciones.

97 millones de euros

Por su parte, la representante del Miteco ha destacado el apoyo del Gobierno central a este tipo de iniciativas, «que ayudan a superar la fragmentación de la propiedad forestal y permiten generar economías de escala en la gestión».

«Los incendios del pasado verano, como el de Jarilla, nos han recordado que la prevención pasa por una gestión forestal activa. La constitución de esta asociación es clave para avanzar en sostenibilidad, en bioeconomía y en el desarrollo de las zonas rurales», ha señalado Rodríguez.

En este sentido, ha recordado que el Ministerio ha puesto en marcha programas de bioeconomía con cargo a los fondos europeos de recuperación, con una dotación de 97 millones de euros, «que están teniendo una enorme respuesta en el territorio».