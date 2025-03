La N-430 suma tres víctimas mortales en los primeros días de 2023

Estrella Domeque Viernes, 20 de enero 2023, 21:19 Comenta Compartir

Óscar y Francisco Javier son los dos últimos nombres escritos en la fatídica lista negra de la carretera N-430 a su paso por Extremadura; las dos últimas víctimas mortales que se ha cobrado esta vía a las que se suma la de un hombre, de 50 años, en un siniestro ocurrido en el tramo que discurre por la localidad de Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). Tres fallecidos en el primer mes del año para una carretera que en la última década ha contabilizado más de 50 conductores fallecidos.

El primer accidente mortal de este 2023 en la N-430 se produjo el pasado 10 de enero a unos kilómetros de Santa Amalia perdiendo la vida Francisco Javier Clemente, de 32 años y natural de los Santos de Maimona. El siniestro consistió en un choque frontal entre un camión y la furgoneta que conducía el fallecido. El 13 de enero, en la provincia de Ciudad Real, también se veía implicado un camión en un choque frontal con un turismo que dejaba dos heridos graves y, dos días después, fallecía uno de ellos, un hombre de 50 años.

La tercera víctima mortal de este 2023 es Óscar Corchuelo, de 38 años y vecino de la localidad pacense de Valdetorres, que este 19 de enero perdía la vida tras chocar el BMW que conducía contra un camión en un punto de la N-430 próximo a Ruecas. El suceso ocurrió pasadas las siete y media de la tarde cuando en el kilómetro 105,600 de la vía, por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron frontalmente.

«No puede seguir muriendo gente en una vía obsoleta y que no soporta el tráfico que tiene» Saturnino Alcázar Plataforma N-430

El impacto con el vehículo pesado, que no transportaba carga, se produjo en un tramo recto de la N-430 y como consecuencia del mismo perdió la vida el conductor del coche, que quedó atrapado; mientras que el camionero resultó ileso.

Tres accidentes mortales que han vuelto a hacer saltar las alarmas de la ciudadanía, también de la Plataforma N-430 desde la que piden medidas urgentes. «Es un inicio de año catastrófico», lamenta Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque y portavoz de la plataforma, «las dos licitaciones iniciadas tienen plazos muy largos y nosotros, desgraciadamente, no tenemos ni un minuto más que perder porque está muriendo gente; no puede seguir muriendo gente en una vía obsoleta y que no soporta el tráfico que tiene».

Según los estudios de aforos realizados por la Demarcación de Carreteras de Extremadura que reflejan una Intensidad Media de Tráfico (IMD) de más de 10.600 vehículos al día.

«Creo que existen mecanismos para agilizar los plazos y es lo que vamos a pedir al Ministerio porque no hay una vida más que perder», avanza Alcázar que añade que esta próxima semana se reunirá de urgencia la plataforma para acordar medidas sin descartar posibles manifestaciones como las llevadas a cabo en 2019