Los municipios extremeños adeudan casi 131 millones de euros a los bancos

Los ayuntamientos extremeños continúan reduciendo su endeudamiento año tras año. Ya son siete ejercicios consecutivos en los que la deuda viva de los municipios ... de la región se mueve a la baja, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de diciembre de 2022.

Al cierre del ejercicio pasado el global del pasivo de las entidades locales de Extremadura se situó en 130,7 millones de euros. Un acumulado que significa un descenso de casi nueve millones respecto al cierre de 2021. Es decir, se mantiene la tendencia, pero se frena el ritmo de bajada. Durante 2020 y 2021 el descenso fue de unos 20 millones al año y si se amplía el foco se comprueba que desde 2015 la deuda ha caído en más de 180 millones, casi un 60% en siete años.

Pese a la buena evolución, la situación es muy complicada en las poblaciones más endeudadas. «No solo no se paga a los trabajadores municipales hace cuatro meses sino que nadie quiere venir a trabajar aquí. No puedo llamar a un electricista o a un fontanero porque saben que no van a cobrar», aseguraba esta semana en las páginas de HOY Juan Ignacio Gilete, recién elegido alcalde de Santiago de Alcántara (Cáceres).

21 localidades de la región tienen de deuda viva de más de 500 euros por habitante

Y no es de los pueblos con más deuda. El Ministerio de Hacienda le reconocía 286.000 euros al finalizar 2022, aunque en el Ayuntamiento calculan que el total se va por encima del millón de euros. Aceptando como válidas las cifras de Hacienda, Santiago de Alcántara es uno de los 21 municipios extremeños que tienen una deuda superior a los 500 euros por habitante: exactamente de 602,65 euros.

Mayor ratio

El máximo en esta ratio lo marca Plasenzuela (Cáceres), donde si se reparte la deuda viva entre sus 483 habitantes, a cada uno de ellos les corresponderían 6.211,65 euros. Dicho de otra forma, este Ayuntamiento tiene una deuda de tres millones de euros y, lejos de reducirla, la ha incrementado en 250.000 euros en el último año y la ha duplicado desde 2020, en parte debido a una ampliación de crédito que el equipo de gobierno se vio obligado a efectuar en 2021 para hacer frente a los pagos.

Los problemas económicos en este municipio vienen de lejos. Ya en el año 2012, Adrián González dimitió como alcalde «agobiado por las deudas», utilizando sus propias palabras. Ahora, la previsión es liberar al municipio del endeudamiento en dos décadas.

Igualmente es un pueblo habitual en este ranking, y cuya deuda también se mueve al alza, Santa María de Magasca, que tiene 302 personas censadas. Si se divide la deuda municipal entre todas ellas, cada una tendría que pagar más de 4.185 euros.

Al contrario, Hinojosa del Valle (479 vecinos, Badajoz), está reduciendo drásticamente su pasivo: en concreto en 1,2 millones desde 2019. El plan de pagos establecido por Victoria Sánchez, la alcaldesa, y su equipo contempla dejar la deuda a cero en tres años. El ritmo de los ejercicios precedentes lo avala. Aun así, su ratio de deuda por habitante supera los 3.832 euros y es la tercera más elevada de toda la región.

Por lo general, las mayores ratios de endeudamiento por habitante se encuentran en municipios de pequeño tamaño.

Entre los pueblos extremeños que superan los 1.000 euros de deuda por habitante rompe esa máxima Alburquerque (5.144 censados, Badajoz). Su ayuntamiento está a punto de ser intervenido por Hacienda ya que tiene un deuda que se acerca a los nueve millones de euros y que lleva una preocupante línea ascendente en los últimos ejercicios.

Destacan por tamaño entre las localidades con más de 500 euros de deuda por habitante La Albuera (2.014 vecinos, Badajoz), Torremejía (2.236, Badajoz), Madroñera (2.383, Cáceres) y, por supuesto, Plasencia (39.247 personas censadas), que con 27 millones de euros mantiene su posición como municipio más endeudado de Extremadura.

Otros 18 pueblos de la región tienen una deuda de entre 250 y 500 euros por habitante. En este grupo se encuentran poblaciones de gran tamaño, como Almendralejo (33.669 vecinos), Mérida (59.234) y, en menor medida, Talavera la Real (5.276, Badajoz).

Rozando el cero

Más allá de los 247 municipios que no tienen deuda viva según el Ministerio de Hacienda, hay 24 localidades con un pasivo casi insignificante y que en la ratio por habitante no llegan a los 15 euros, como en el caso de Zafra, Olivenza, Navalmoral de la Mata o Los Santos de Maimona.

Además, entre ellos, hay cuatro que tienen una deuda por habitante inferior al euro. Don Benito está en 23 céntimos e incluso inferior es la tasa de Maguilla, La Nava de Santiago y Villar de Rena (todos en Badajoz).

En en lado opuesto, el ayuntamiento más endeudado de Extremadura continúa siendo el de Plasencia. Aunque el Consistorio placentino redujo su deuda en casi tres millones de euros en el último año, todavía debe más de 27 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda a cierre de 2022.

En ese listado, Mérida aparece como el segundo municipio con mayor deuda viva de la región y adeuda 19,3 millones de euros.

En ambos casos, al ser dos de las ciudades más pobladas de Extremadura, escapan de las primeras posiciones en cuanto a la ratio de deuda por población. En el caso de Plasencia, la deuda por habitante asciende a 695 euros; mientras que Mérida se aproxima a los 325 euros.

El tercer ayuntamiento más endeudado de la comunidad es Almendralejo, que debe cerca de 12,5 millones de euros. Una cuantía que lleva la deuda por habitante hasta los 370 euros.

Cáceres, con más deuda que Badajoz

En cuanto a las capitales de provincia, Badajoz ha tenido una evolución muy positiva, al pasar de tener más de 11,5 millones de deuda viva antes de la pandemia a estar por debajo de los 2,3 millones al finalizar 2022. Eso supone una ratio de 15 euros por habitante.

La ciudad de Cáceres, aunque también consigue reducir su pasivo, ha recortado menos su deuda en los últimos cuatro años. Partía de una situación similar a la de Badajoz en 2019 y en el dato más actualizado tiene casi 6,9 millones de deuda, 72 euros por habitante.

Entre las otras grandes localidades de la región es Don Benito la que presenta una mejor situación. Con más de 37.000 habitantes apenas tiene una deuda de 9.000 euros.