El alcalde de Alburquerque pide un rescate financiero al no poder pagar las nóminas

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez (IPAL), siguiendo el compromiso adquirido en su toma de posesión, convocó una sesión extraordinaria de Pleno con un único punto del orden del día: ofrecer información de la situación económica del Ayuntamiento. «Queremos poner en contexto a todo el mundo de la situación crítica, que hace inviable e insostenible a este Ayuntamiento». Avisó que durante el segundo semestre del año en curso no se contará con liquidez suficiente para afrontar los pagos de nóminas, de sentencias desfavorables, proveedores o suministros. Ante esta situación, «que será aún peor en próximos años al aumentar el pago de los créditos ICO, hasta un total de 11,2 millones de euros de deuda», Gutiérrez dijo que ha solicitado sendas reuniones con los presidentes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, «porque necesitamos ayuda externa, un rescate financiero», pero dada la situación de «vacío de poder» generada por el periodo electoral actual, no han sido aún posibles estos encuentros.

Al haber más gastos (a los ya citados hay que añadir los pagos a Hacienda y Seguridad Social) que ingresos (tributos del Estado, pagos de los impuestos municipales recaudados por el OAR, y subvenciones), no existe capacidad de respuesta por parte del Consistorio. «La situación es endiablada, no tenemos margen de maniobra», reconoció el alcalde, quien añadió que no desea crear alarma entre la población, sino hacerles partícipes del estado de las cosas y buscar soluciones. «Hay que tomar más medidas impopulares. No podemos mantener una plantilla sobredimensionada que habrá que reducir no renovando contratos, y por otro lado hay que hacer viables económicamente las residencias municipales, que son servicios muy deficitarios».

Gutiérrez lamentó cómo se ha llegado a esta realidad. «Antes del último año gobernado en coalición IPAL-PSOE, no hubo control, fiscalización, desde Intervención del Ayuntamiento», por lo que pidió que se lleve a cabo una investigación sobre lo ocurrido. «Una investigación a fondo, que ponga las cosas claras, porque no es lógico que los responsables de este expolio, directos e indirectos, se vayan de rositas y paguemos ahora los demás». Por último, pidió colaboración, «que todos arrimen el hombro, porque todo está mal (calles, infraestructuras, servicios, maquinaria municipal, etcétera) y no tenemos medios económicos, humanos, ni materiales para dar respuesta a las demandas de los vecinos».

Postura de la oposición

Desde el PSOE, su portavoz, Esther Gamero, agradeció la claridad y transparencia ofrecida por el alcalde en su informe, ofreciéndose, «para ayudar en lo que sea necesario». Señaló que, «o se aumentan los ingresos o se reducen los gastos», para lo que pidió que se continúe implementando el Plan de Ajuste aprobado en Pleno el pasado mes de marzo. «Vamos a ayudar, a luchar para buscar soluciones y sacar esto adelante, porque en Alburquerque tiene capacidad ello». Puso dos condiciones para apoyar las medidas a llevar a cabo. «Las líneas rojas para nuestro grupo son que se haga respetando la legalidad, y que se mantenga el status quo social y no se menoscaben las tareas sociales».

Desde el grupo popular, Luis Paniagua, agradeció también la transparencia y sinceridad de la alcaldía, pero echó en falta más detalles del capítulo de ingresos y gastos, dado el estado ruinoso que presentan las arcas municipales. «Esto es una bomba de relojería, y esperamos que a través de los contactos de nuestro compañero Victor Piriz podamos echar una mano, llegar a la administración regional y nacional y que nos puedan ayudar». Indicó que respalda que se tomen medidas drásticas. «Si hay que privatizar residencias y despedir trabajadores, y otras medidas que nivelen los balances, habrá que hacerlo». En cuanto a la petición de responsabilidades exigió que sean efectivas cuanto antes. «Estamos tardando demasiado, porque al señor Vadillo le queda un año para que le prescriba cualquier delito económico o fraude que haya cometido, por lo que pido que trabajemos ya en este asunto y no se reían más de todo un pueblo».

Antes de levantar la sesión, el alcalde agradeció la buena predisposición mostrada desde el PSOE y PP para colaborar en revertir el complicado estado económico-financiero del Ayuntamiento.