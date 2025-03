«A las mujeres les cuesta más que a los hombres dar el paso hacia el divorcio»

María Dolores García Enrique cumple en mayo 26 años de ejercicio en la abogacía. Movida por su afán de «ayudar a los demás», esta letrada ... extremeña se decantó por el derecho de familia. Una rama jurídica que considera muy vocacional y para la que, a su juicio, hacen falta grandes dosis de empatía, comunicación y saber escuchar.

-¿Percibe un boom de rupturas tras la pandemia?

-No he notado un incremento significativo. La mayoría de mis compañeros en Badajoz tampoco han experimentado un aumento importante y coincidimos con los abogados de la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) de otras provincias. Sí hay más padres y madres que solicitan modificaciones de medidas para cambiar el régimen de custodia, la pensión alimenticia o el régimen de estancias con los menores.

-¿Ven parejas obligadas a vivir bajo el mismo techo por sus circunstancias económicas?

-Sí. Creo que la crisis económica tras la pandemia podría haber llevado a algunas parejas a permanecer juntas debido a las dificultades financieras, a pesar del aumento de tensiones y conflictos derivados de la convivencia.

-¿Cuáles son los principales motivos de las separaciones?

-Según el Observatorio de Derecho de Familia de la AEFA, las causas más habituales son el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación al que lleva el estrés provocado por la crianza de los hijos y el trabajo. En segundo lugar, los 2.600 abogados que intervinieron en la encuesta citaron el desenamoramiento, a veces acompañado del inicio de otra relación. A continuación, las infidelidades, seguidas de las dificultades económicas y las discrepancias por la crianza y la educación de los hijos. En sexto lugar, estaría la excesiva presencia de las familias políticas, en séptimo lugar el mal carácter, y tras ello la incompatibilidad de caracteres, las adicciones y la violencia de género, doméstica o el trato inadecuado.

-¿Cuáles son las mayores preocupaciones de las parejas?

-Las relaciones que a partir de ese momento van a tener con los hijos: el régimen de custodia, el tiempo que van a pasar con los menores, etc. Otra preocupación es la situación económica en la que van a quedar tras la ruptura, sobre todo si es uno de los miembros de la pareja el que únicamente aporta ingresos.

-¿Y la vivienda familiar?

-También es una de las grandes preocupaciones, ya que solo uno de los cónyuges va a permanecer en ella hasta que se liquide el régimen económico. El otro progenitor necesita un lugar para poder vivir y dónde pueda llevarse a cabo la convivencia con los menores en los periodos que les corresponda pasar con él o ella.

-¿Qué razones llevan a algunas parejas a retrasar la primera visita al abogado?

-Los hijos. A las mujeres les cuesta más que a los hombres dar el paso hacia la ruptura. A muchos de los clientes, sobre todo mujeres que vienen al despacho para asesorarse antes de tomar una decisión, les aconsejo que vayan a terapia con un psicólogo, ya que la separación es un proceso emocionalmente muy difícil.

Sufrimiento

-¿Qué consejos da a una pareja que acaba de decidir romper su vínculo matrimonial?

-Que recurran a un abogado especializado en derecho de familia. El abogado de familia lo es por verdadera vocación y está acostumbrado a las particularidades de estos procedimientos que llegan a ser muy largos y provocan mucho desgaste emocional. Otro consejo es que intenten llevar su divorcio de mutuo acuerdo. Estos procedimientos ahorran sufrimiento, tiempo y dinero. Y siempre, siempre, deben dejar al margen a los hijos.

-¿Qué porcentaje de rupturas son amistosas?

-Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 el 78,9 de los divorcios fueron de mutuo acuerdo.

Menores

-En un divorcio hay mucho desgaste emocional, ¿cuál es el momento más crítico?

-Muchas personas consideran su ruptura como el mayor fracaso en su vida. El matrimonio suele ser el negocio más importante que uno emprende y la ruptura matrimonial lleva aparejados sentimientos de pérdida, dolor, tristeza… Yo aconsejo a mis clientes que además de la ayuda de un abogado de familia, se hagan acompañar de un psicólogo mientras dura el proceso. El momento más crítico dependerá de cada pareja. Suelen darse cuando uno o ambos toman la decisión de separarse, cuando se comunica la decisión a los hijos y, desde luego, cuando uno de ellos tiene que abandonar el domicilio familiar.

-¿Constata que en ocasiones se utiliza a los menores como arma arrojadiza?

-Lamentablemente así es. Vemos en los despachos como hay veces que se utiliza a los hijos por parte del padre o de la madre para dañar al otro. Los motivos pueden ser económicos, sentimentales, como puede ser la incapacidad de superar la separación, odio o enfado hacia la expareja. Puede ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo psicológico de los menores. Sufren desajustes emocionales al crecer rechazando a uno de sus progenitores o a sus abuelos y demás familia extensa.

-La custodia compartida va en aumento. ¿Es la mejor opción?

-Se tiene que analizar cada caso concreto y tener en cuenta el interés superior del menor. La jurisprudencia, en consonancia con los conocimientos que nos brinda la psicología, sostiene que la guarda y custodia compartida, siempre que se den las circunstancias para ello, no debe ser una medida excepcional, sino normal e incluso deseable. Pienso que tras la separación de los padres, la convivencia de los menores con ellos debe ser lo más parecida posible a la que existía en el hogar familiar. Mediante la guarda y custodia compartida no se pierden los vínculos con los padres y se garantiza el modelo paterno y materno que es tan importante para el desarrollo de la personalidad de los niños.

-Badajoz tuvo una sentencia pionera sobre la custodia de un perro. ¿Han aumentado los acuerdos de divorcio que se enquistan por este motivo?

-No he llevado ningún procedimiento de divorcio en el que formara parte de la familia un animal de compañía, pero es cada vez más habitual debido a que son considerados, como no puede ser de otra manera, parte de la misma. Tras la reforma de 2022 en los que se les reconoce como seres vivos dotados de sensibilidad, al estar regulado, supongo que será más fácil tanto llegar a acuerdos entre las partes con respecto al tiempo de permanencia con cada uno, cuidados, compañía etc., como a la hora de resolverse estas medidas en los tribunales.

-¿Crece el número de divorcios en personas de edad avanzada?

-Sí. Yo he tenido procedimientos en los que los clientes eran personas mayores de sesenta años y alguno de setenta. Las personas, sobre todo las mujeres, tienen una mayor independencia económica y un mayor nivel cultural que en décadas anteriores, lo que les permite tomar decisiones más libremente. El aumento de la esperanza de vida y la falta o disminución de creencias religiosas creo que también son factores que han influido mucho en el aumento de rupturas de parejas casadas.