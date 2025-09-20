Lourdes Lacalle (Trujillo, 1958) lo tenía todo (era dueña con su marido de la mitad de las bodegas Habla), pero no se sentía bien y ... decidió dedicarse a impulsar en los demás transformaciones personales.

–¿Qué es usted?

–Coaching, terapeuta, mentora… Intenté poner coherencia en mi vida haciendo lo que me gustaba, materializar un proyecto que diera sentido y realización a las personas, que se sientan valiosas, que hagan algo que trascienda en el tiempo.

–¿Cómo se consigue eso?

–A través de una indagación profunda en la experiencia de vida de las personas. Las voy guiando para que conecten su experiencia con el sentido que tiene lo que les ilusiona hacer. Hago un entrenamiento para desbloquear las experiencias del pasado y dar un nuevo significado a las cosas para generar nuevas actitudes, que dan acceso a nuevos resultados. La acción genera ser y actuar de manera diferente genera otra forma de ser.

–¿Consejos, clases, talleres?

–Dirijo programas online de tres meses. El lunes 22 de septiembre empiezo el siguiente. Hago una mentoría o tutoría personal semanal, analizamos qué falla, se proponen objetivos, buscamos los bloqueos y a las 12 semanas se consiguen resultados tangibles y se dan pasos que antes eran impensables.

–¿Quiénes recurren a usted?

–Los interesados hablan conmigo (www.lourdeslacalle.com), no quiero mails ni redes. Suele ser gente que busca crecer, ser más completos, tener resultados más brillantes, sentirse orgullosos de lo que hacen y son, liderar equipos y personas. He liderado en España la introducción de la empresa americana de desarrollo personal y profesional Landmark.

–¿Los cuentistas no la buscan?

–Hay dos corrientes opuestas, una de insatisfacción y de vivir del cuento, de lo que me den y hay otras personas que quieren tener procesos que las hagan felices, sentirse satisfechas, formar parte de la sociedad. Por una parte, el mundo se hunde y por otra, hay quienes quieren que resurja. Las personas tienen dudas, no se atreven a compartir sus proyectos ni a exponer ideas, no saben cómo hacerlo, aplazan las decisiones y eso les provoca frustración. Yo entreno habilidades de comunicación inspirando, abriendo puertas, un plan de acción para que crezca la autoestima y una estructura de trabajo que permita alcanzar objetivos.

–¿Cómo evolucionan quienes van a sus cursos?

–Salen de otra manera. No focalizan todo en el problema, dan un giro a su liderazgo y se sienten plenos, satisfechos, equilibrados, perfectos, serenos…

–Un milagro…

–Dan un salto grande, cada uno desde el nivel que tenía cuando empezó su camino de autovaloración y de sentirse orgullosos de lo que son.

–Fue copropietaria de las bodegas Habla, escribió un libro titulado 'Habla a pesar del miedo', su programa se llama 'Habla & Inspira'.

–Hablar es muy importante porque es la frontera entre lo externo y lo interno. Cuesta mucho porque cuentas lo que tienes dentro y eso genera miedo.

–Hablemos de polarización.

–Yo no me sitúo en cómo está el mundo, sino en las personas que acuden a mí porque algo no funciona. Yo enseño a ir hacia el conflicto con paz y amor, haciéndote responsable de lo que haces, sin culpar al otro.

–Hablemos de Buda.

–Me centro más en lo práctico que en la meditación, pero el Buda solo le podía hacer bien a Cáceres.

–Hablemos de política.

–Lo que veo no me gusta, pero creo en las personas, no en la política. Soy mujer de principios más que de partidos.

–Hablemos de dinero.

–Mi trabajo no genera los ingresos que me gustaría, pero da sentido a mi vida.