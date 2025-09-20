HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lourdes Lacalle, en la cafetería del hotel Extremadura de Cáceres. A.T.

Lourdes Lacalle
«Soy una mujer de principios»

Coaching y terapeuta en Cáceres ·

Lo tenía todo, pero no la llenaba y ha centrado su vida en ayudar

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Lourdes Lacalle (Trujillo, 1958) lo tenía todo (era dueña con su marido de la mitad de las bodegas Habla), pero no se sentía bien y ... decidió dedicarse a impulsar en los demás transformaciones personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

