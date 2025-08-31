Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván La víctima se precipitó desde uno de los puentes que atraviesan la autovía, muy cerca del cruce de Las Mazas

El suceso ha tenido lugar cerca de Las Mazas, que no guarda relación en cualquier caso con el siniestro.

Una mujer ha muerto arrollada en la autovía A-5 en el tramo comprendido entre Badajoz y Mérica, en concreto a la altura del cruce de Las Mazas, en las inmediaciones de la localidad de Arroyo de San Serván.

La víctima, según ha podido confirmar este diario con información que está recogiendo aún en el lugar de los hechos la Guardia Civil, se precipitó desde uno de los puentes de paso que atraviesa esta carretera, aunque los motivos exactos de la caída se desconocen. La primera hipótesis que se maneja, de forma provisional, es que cayera de forma voluntaria, sin descartar otras posibilidades.

Al precipitarse, ha coincidido con la circulación por ese punto exacto, el kilómetro 348 de la A-5, de un camión, que ha arrollado el cuerpo de la mujer, cuya identidad esta noche de domingo aún no había sido facilitada.

El siniestro se ha producido en un domingo, 31 de agosto, de plena operación regreso de las vacaciones. Pese a ello, ha sido en general una jornada tranquila en las carreteras extremeños.

Este tramo, además, resulta habitualmente de mucho tránsito en las jornadas de los domingos por la entrada a Mérida de numerosos empleados públicos para iniciar su semana laboral.

