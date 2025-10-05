HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Muere un hombre de unos 60 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
Imagen de archivo del centro de salud de Jerez de los Caballeros. HOY

Suceso

Muere un hombre de unos 60 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros

La víctima era integrante de la sociedad de cazadores Los Templarios y en el momento de los hechos estaban celebrando una jornada de convivencia

R. H.

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:29

Un hombre de unos 60 años de edad ha muerto este domingo 5 de octubre de un disparo cuando estaba en un campo de tiro en la localidad pacense de Jerez de los Caballeros. El suceso se ha producido en torno a las 13 horas, cuando ha recibido un tiro tras un disparo producido por él mismo.

Según ha podido saber HOY, la víctima es José Escudero Gordillo. El fallecido era integrante de la sociedad de cazadores Los Templarios, cuyos miembros estaban celebrando una jornada de convivencia en el campo de tiro jerezano. Se trataba de una jornada festiva organizada por la propia sociedad para homenajear a título póstumo a un miembro muy querido que había fallecido recientemente. Tras producirse el suceso, todos los actos programados fueron suspendidos.

Su fallecimiento llegó tras ese disparo, que no le causó la muerte en el mismo momento de los hechos pero sí unos minutos después tras ser llevado al centro de salud para recibir atención médica.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las pesquisas de este suceso.

Sobre los motivos del disparo, fuentes de la investigación no aclaran si fue voluntario o fortuito pero sí se descartan la intervención de otra persona.

