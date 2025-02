Muere Gonzalo Martín, presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla y Medalla de Oro de la región

J. M. M. Martes, 18 de julio 2023, 18:21 Comenta Compartir

El extremeño Gonzalo Martín Domínguez, Medalla de Oro de Extremadura en 2018, ha muerto en la jornada de hoy. Natural de San Martín de Trevejo, donde nació en el año 1941, trabajó como docente y fue presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla.

Maestro de profesión, Martín Domínguez ejerció en diversos lugares: en Salamanca, en Cordobilla de Lácara, en la provincia de Badajoz, o en la localidad sevillana de La Algaba.

En el año 1991 asumió la presidencia de la Casa de Extremadura en Sevilla. Fue un gran impulsor de su región natal en la capital hispalense, como se recordó en el momento de la concesión de la Medalla de Extremadura. Un reconocimiento que aceptó con la humildad que le caracterizó durante toda su vida. «Yo creo que no merezco el galardón, pero la acepto. Y la dedico a mi Extremadura, a mi pueblo y a toda la gente que me apoya y me quiere», dijo en la ceremonia celebrada en el teatro romano de Mérida.

Fue una persona muy implicada en iniciativas de recuperación en distintas localidades extremeñas, como en San Martín de Trevejo y en Guadalupe

Martín Domínguez fue una persona muy implicada en iniciativas de recuperación en distintas localidades extremeñas. Entre ellas en su pueblo, San Martín de Trevejo, y en Guadalupe. Persona muy devota, a la hora de recibir la Medalla de Extremadura pidió que Guadalupe se integrase en la diócesis extremeña.

En su discurso de agradecimiento también se acordó de las personas que, a lo largo de las décadas, tuvieron que abandonar su tierra en busca de trabajo y de futuro. «Que no vuelva la emigración», manifestó ese día. «Ser extremeño en Sevilla es fácil, lo difícil fue para los que fueron a Suiza», insistió.

Martín Domínguez, también fue condecorado en 2019 con la medalla de la ciudad de Sevilla. Su implicación en la capital andaluza fue muy destacada y siempre buscó estrechar los lazos entre Extremadura y Sevilla.

Condolencias

Ha sido la Hermandad de Guadalupe de Sevilla la que ha dado la noticia a través de su perfil de Twitter. «Lamentamos comunicar el fallecimiento de NHD Gonzalo Martín Domínguez, miembro de la junta de gobierno de nuestra Hermandad durante varios años y Presidente de la querida Casa de Extremadura. Que Ntra. Sra. de Guadalupe le acoja en su seno. Descanse en paz», han publicado.

El expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha sumado a las condolencias. «Nunca te olvidaremos. Mil gracias por todo lo que nos has enseñado. Descansa en paz querido amigo», ha escrito en su perfil en las redes sociales.