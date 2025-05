Muere Francisco Martín, 'Águila negra de Las Hurdes', campeón mundial de recogida de aceitunas

El recolector de aceitunas más famoso de Extremadura y seguramente de España y quizás del mundo falleció este miércoles a los 65 años, según dio ... a conocer el Ayuntamiento de su pueblo, Caminomorisco, a través de sus redes sociales. Francisco Martín Martín se hizo famoso con el apodo de 'Águila negra imperial de Las Hurdes', sobrenombre que aludía a su rapidez recogiendo aceitunas de los olivos, una práctica a la que dedicó su vida y en la que nadie le hacía sombra.

Su funeral se celebrará este jueves a las 11 horas en la iglesia parroquial de San José, aunque murió en la ciudad vasca de San Sebastián, adonde había viajado hace unos meses para estar con su familia y someterse a una operación de cáncer. Martín estaba soltero, no tenía hijos y el año pasado participó en la campaña de la aceituna con normalidad. Más aún: protagonizó un nuevo evento en el que volvió a demostrar su destreza, esta vez intentando alcanzar 'el récord de la hora'.

«No me importaba morir para demostrar que soy el campeón», declaraba a HOY en noviembre del año 2001, poco después de lograr inscribir su nombre en el Libro Guinness de los récords. Lo consiguió tras recoger casi 1.800 kilos de aceitunas en 12 horas, una cantidad salvaje que le llevó a dar exhibiciones y recoger premios en distintos sitios de España. De la hazaña de ese día dio fe José María Marín Vázquez, notario de Coria.

Con motivo de aquel logro, este diario publicó una amplia información en la que se explicaba que «Paco el aceitunero, como también le llaman en Las Hurdes —aunque él prefiere el apodo de la rapaz— se levantó de madrugada el 6 de noviembre y se fue al olivar elegido para la hazaña». «Empezó a recoger aceitunas de mesa a las siete menos diez de la mañana -detallaba el reportaje- y sólo paró 12 horas después. En ese tiempo perdió cinco kilos, pero había cogido la friolera de 1.797 kilos y 400 gramos de aceitunas».

Ampliar 'Águilal negra', con sus amigos Bartolo y Antonio en el año 1996. «Mis apoderados», les llamaba él. Le asistían los días que se subía a los olivos con su cesta al hombro para intentar batir récords. hoy

Él mismo recordaba en estas páginas otras proezas anteriores. «En 1987 -precisaba entonces 'Águila negra'- cogí 750 kilos con mi padre y la ayuda de una caballería. En 1995 fueron 946 kilos en 11 horas. Y en 1996 conseguí 1.342 kilos. La gente siempre decía que era mentira, hasta que ya me cabreé y dije: un notario para entrar en el Libro Guinness de los récords. Y aquí está». «Yo fui a morir ese día (el de los 1.800 kilos), el notario de Coria me dijo: Paco, ve más despacio, porque te vas a morir hoy. Pero a mí no me importaba morir para demostrar que no era mentira, que soy el campeón mundial, si me moría me daba exactamente igual. Cuando terminé estaba 'reventao' por todas partes, para qué voy a decir que no».

Forofo del Real Madrid y del PSOE

Además de aceitunas, Francisco Martín recogió cerezas en el Valle del Jerte y otros frutos en Lérida. Aficionado a los deportes, seguidor entusiasta del Real Madrid, el 'Águila negra imperial de Las Hurdes' fue portero del equipo de fútbol de Caminomorisco hasta los 40 años -el campo de fútbol municipal lleva su nombre-, y elegido 'Rey del carnaval jurdano de 1997'. También son recordadas las varias entrevistas que le hizo el periodista José Ramón de la Morena en su programa 'El larguero' de la cadena SER. Era también miembro de la agrupación del PSOE de Caminomorisco y vivía las campañas electorales con la pasión propia del militante más activo.

Ampliar En el año 2001, con la certificación de haber recogido casi 1.800 kilos en medio día. hoy

«En el momento de la muerte, siempre se dice de alguien que era muy buena persona, pero es que en este caso es una verdad compartida por todos en el pueblo», afirma Gervasio Martín, alcalde socialista de Caminomorisco y amigo de Martín desde la infancia. «Nos llevábamos solo cuatro meses, él había cumplido 65 años el pasado 4 de julio, hemos sido amigos desde el colegio. Yo hacía campañas de la aceituna con él, y con 13 ó 14 años ya despuntaba. Era muy buena gente, cualquiera en el pueblo lo dirá». «De hecho -añade el regidor-, yo creo que 'Águila', como a él le gustaba que le llamaran, era la persona más querida de Caminomorisco. Un hombre bueno, deportista nato, sano, que salía a correr a diario, le veíamos corriendo entre Pinofranqueado y Caminomorisco, siempre intentando ayudar al pueblo en lo que fuera. En su pueblo siempre nos sentiremos muy orgullosos de él«.

Su habilidad inigualable como recolector de aceitunas le llevó a coleccionar trofeos que reconocían su maña única. En 1996 decidió festejar por todo lo alto que había logrado recoger 1.342 kilos en medio día. Y lo hizo gastándose 18.000 pesetas (108 euros) en cohetes. Esa noche de celebración, la orquesta tocó en Caminomorisco. Esos días, Paco Martín se movía por su pueblo entre felicitaciones de sus vecinos, que paraban su coche gritándole '¡Campeón!'. Hoy, le despiden con esa misma admiración.