De Moraleja a Coimbra gratis

El AVE y los sistemas antiniebla del aeropuerto de Badajoz tardarán. Nos quedan las carreteras y los autobuses. Pero ni en ese punto tenemos suerte. ... Podríamos utilizar los servicios de Flix Bus para ir, por ejemplo, a Valencia, pero resulta que España es uno de los pocos países de Europa donde no está permitido el cabotaje en las líneas de autobús, es decir, que puedes coger un billete 'low cost' en Flix Bus para ir a París, pero no para acercarte a Toledo.

Las únicas buenas noticias llegan desde Portugal, donde, tras una alianza contra natura entre el Partido Socialista y los ultraderechistas de Chega, a partir del 1 de enero de 2025 algunas autopistas dejarán de tener peaje. Son las que aparecen en color verde en el gráfico. Las que están en color rojo seguirán siendo de pago.

Badajoz no sale muy beneficiada de esta medida. No será gratuita la A6 entre Elvas y Lisboa. Tampoco se incluyen en el grupo de las gratuitas la A1 entre Lisboa y Oporto por Fátima y Coimbra; la A8 de Lisboa a Oporto por la costa (Óbidos, Peniche, Nazaré, Leiria, Figueira da Foz) ni la A2 de Lisboa al Algarve por Vendas Novas, Alcácer do Sal, Grándola, Aljustrel y Castro Verde hasta rematar en Albufeira. La autopista gratuita más interesante para el sur de Extremadura será la A22 o Via do Infante, es decir, la autopista del Algarve entre Ayamonte y Lagos pasando por Tavira, Faro y Portimão.

Más suerte tiene en este paquete de autopistas gratuitas el norte de Extremadura, sobre todo cuando se construya la autopista entre Moraleja y Castelo Branco, ya saben, la que acerca Madrid a la frontera: de Madrid a Badajoz por la A5 hay 401 kilómetros y de Madrid a la frontera de Zarza y Cilleros habrá 318 kilómetros. Pero claro, hay que construir la autovía.

El puente de Cedillo será otra comunicación transfronteriza que se verá favorecida por la gratuidad de algunas autopistas portuguesas. Cedillo quedará a 45 kilómetros de la A23 en Sarmadas de Rodão, camino de Castelo Branco, y a 35 del enlace con la A23 en Vila Velha de Rodão, camino de Lisboa. La A 23 será gratuita a partir del uno de enero de 2025, si no hay ninguna maniobra extraña, y abaratará el viaje desde el nuevo puente de Cedillo hasta numerosos puntos de Portugal.

Pero lo que realmente cambiará las comunicaciones hispano-portuguesas será acabar la autopista de Moraleja a Castelo Branco. Porque ya no se trata de que el trayecto Madrid-Moraleja-Lisboa sea 22 kilómetros más corto que el Madrid-Badajoz-Lisboa, sino que la ruta del norte será casi gratuita: solo habrá que pagar 100 kilómetros de la autopista A1 entre Torres Novas y Lisboa, mientras que por Badajoz son 232 kilómetros de peaje en la A6.

Con el puente en Cedillo y la autovía entre Moraleja y Castelo Branco, el norte de Extremadura podrá viajar gratuitamente por autopista hasta Tomar y Coimbra por las A23 (Torres Novas-Guarda) y A13 (Entroncamento-Coimbra). También será gratuito gran parte del viaje hasta Oporto por las A23 y A25 (Vilar Formoso-Aveiro). Desde Aveiro hasta Oporto, sea por la A1 o por la A8, habrá que pagar. Y será competitivo viajar desde el noroeste cacereño a Galicia gratuitamente a través de Guarda, Viseu, Vila Real y Chaves, evitando en invierno las nieves entre Zamora y Ourense.

Pero lo importante es que, a partir de enero, los transportistas entre España y Portugal van a tener en cuenta la gratuidad o no de las autopistas, aunque no podrán optar por la ruta más corta y barata hasta que sean una realidad el puente de Cedillo y la autopista desde Moraleja, dos comunicaciones que cambiarán el tránsito transfronterizo.