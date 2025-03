Congreso del PP: Monago: «Me gustaría que hubiera unidad en mi relevo»

«Me gustaría que hubiera unidad en mi relevo, que no se tuviera que someter a los afiliados a elegir entre papá y mamá». Así ... se pronuncia el presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago, sobre el futuro del partido en la región.

El PP tiene pendiente la celebración de su congreso regional para renovar los órganos y al líder del partido en Extremadura. Antes de que la guerra Casado-Díaz Ayuso abriera a la formación en canal, los populares extremeños vivían su particular desconcierto, con dos postulantes a convertirse en el nuevo jefe de filas. Las candidaturas de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia, y de María Guardiola, concejala de Cáceres, quedaron en suspenso mientras el partido renovaba su dirección nacional. Eso es lo que hacen este fin de semana en Sevilla. Y en ese congreso nacional Monago ha sido elegido por primera vez para desempeñar un cargo en Génova.

Monago no tiene aún claro que la presidencia del comité de Derechos y Garantías le obligue a mudarse a Madrid, donde acude semanalmente por su escaño como senador. Pero también es diputado regional y está al frente del partido. De momento, no ha decidido qué va a hacer. «A día de hoy no he decidido nada porque quiero hablar antes con Feijóo», explica.

Si se presentará para seguir al frente de la formación en la región, si dará paso a Pizarro o Guardiola o si se muda a la capital española está «en función de la opinión que tenga Feijóo». «No descubro nada si digo que siempre he estado a disposición de la organización. En función de lo que se oriente desde la formación y lo que sea mejor para el partido y Extremadura, se actuará», asevera.

Pero sí tiene claro que en caso de dar paso a un nuevo liderazgo, preferiría que se llegue a una lista de unidad. «Cuando tienes que optar se tensiona mucho. Sé lo que dicen los estatutos, pero estos procesos dejan muchas heridas y hemos visto las del congreso nacional. Esa es la realidad. Uno aprende de lo que pasa. Lo recomendable es que se diera una solución a la militancia. Pero tampoco puede obligar a nadie, si quieren siete candidatos, pues siete. No puedo obligar a nadie, pero no sé si esa energía nos hace faltan para levantar la tierra entre todos», afirma.

El presidente de los populares extremeños asegura que Extremadura ha tenido «varapalos» en las últimas semanas, cuando se ha sabido que Volkswagen prefería instalar su gigafactoría en Sagunto o las dudas que han surgido en torno a la azucarera de Mérida. «Creo que la estima de la región se ha venido un poco abajo y eso no se arregla con los tuits del presidente de la Junta».

«Creo que la estima de la región se ha venido un poco abajo y eso no se arregla con los tuits del presidente de la Junta»

Por eso cree que el PP extremeño debe abrir un «diálogo interno». «Lo primero es la región y luego hay que tener un proyecto para nuestra región y que sea bueno para el conjunto del país. Hay que tener sentido de estado y de región. Es necesario que haya mucho diálogo interno, que la gente reflexione y nos pongamos de acuerdo para Extremadura», indica.

Congreso regional

De todas formas, aún no hay fecha para celebrar el congreso regional del PP. Feijóo no ha concluido la renovación de cargos y órganos. Este domingo nombrará secretarías y vicesecretarías, entre ellas las encargadas de convocar el cónclave regional.

El PP constituye este domingo el primer comité ejecutivo de Feijóo, al que acudirá Monago. El nuevo cargo le incluye «no en el núcleo duro, sino en el de confianza» del nuevo presidente de los populares. Reconoce que no se lo esperaba. «Yo nunca he sido nada en Génova», dice. Si había acudido a comités ejecutivos en calidad de presidente regional del partido, pero no por ser nombrado como un cargo de confianza del presidente.

«Que Alberto (Núñez Feijóo) nombre a la secretaria general, al coordinador y al tercero que nombre nominal sea a mí como presidente del comité de derechos y garantías es una satisfacción y una responsabilidad», dice. «Esa confianza hay que devolverla con trabajo porque es una responsabilidad y una satisfacción como extremeño y es un agradecimiento al PP extremeño, no solo a mí». Monago está agradecido: «Nunca fui nada en la dirección nacional de mi partido. Cuando parecía que estaba en el tiempo de descuento, me encomiendan esta responsabilidad».

«Cuando parecía que estaba en el descuento, Feijóo me da esta responsabilidad»

José Antonio Monago dice que el congreso nacional que se celebra este fin de semana en Sevilla está siendo «una terapia colectiva. Hemos pasado de un bajón anímico a un momento de ánimo. El PP está a la altura de lo que demandan los españoles en torno a un proyecto y un líder, Alberto Núñez Feijóo».

El presidente de los populares extremeños asegura que los militantes valoran que el presidente gallego, que acumula cuatro mayorías absolutas, deje su «zona de confort en Galicia y por responsabilidad da el paso de servir a España». Al igual que el hecho de que haya contado con «personas que llevan muchos años y que en estos momentos siguen siendo muy útiles en el partido. No se les ha cogido en DNI, sino la valía. Eso es importante».

Alberto Casero y el Supremo

Como presidente del comité de Derechos y Garantías, Monago tendrá que instruir el expediente disciplinario al diputado nacional Alberto Casero, mano derecha de Teodoro García Egea, en el caso de que el Supremo llegue a abrirle juicio oral. En estos momentos instruye una causa por sus decisiones como alcalde de Trujillo. Monago dice que es pronto aún para saber qué ocurrirá. Porque cada región, y también Extremadura, cuenta con su propio comité de derechos y garantías. «Esto es como instancias en loz juzgados, la última instancia del partido es la que presido, pero espero poca conflictividad interna». Y cuando tenga que afrontar expedientes, dice, lo hará «aplicando el Derecho que estudié en la Universidad de Extremadura y el sentido común que aprendí de Miguel Celdrán».