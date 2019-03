Momentos de gloria Los diputados y senadores que son protagonistas de las listas los días previos a unas elecciones, resultan unos extraños para el común de las personas el resto de la legislatura Carteles electorales en una calle de Badajoz en las últimas elecciones generales .: / HOY PABLO CALVO Cáceres Domingo, 31 marzo 2019, 09:08

La elaboración de las listas es el momento que más tensiona a los partidos. En función de las perspectivas que tenga cada uno, lo que se conoce como puestos de salida, esa tensión puede ser mayor o menor, pero no evita que haya militantes que sientan que su exclusión o el puesto que ocupan en ellas no hace justicia a sus méritos, su capacidad o su ambición.

Los propios medios tendemos a conceder una relevancia excesiva a los nombres de los futuros diputados y senadores, en la creencia de que sirven para desvelar las corrientes de poder que fluyen en cada partido y la capacidad de influencia de sus dirigentes, además de medir la voluntad de cambio que desean impregnar a sus políticas.

Es desmesurado ese interés que despiertan, digo, no porque formar parte del poder legislativo no sea una ocupación relevante, que lo es, pero sí en el sentido de que durante el resto de legislatura apenas se vuelve a tener noticias de ellos, de su actividad, de sus logros. Que los habrá, no digo que no. Por no hablar del absoluto desconocimiento que los ciudadanos tienen de quienes son sus representantes. Los encargados de trasladar al Congreso o al Senado sus problemas y arbitrar remedios son para el común de las personas unos completos extraños.

Pero esta semana, en la que se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas, sí han disfrutado de sus momentos de gloria. Entre los candidatos hay dos que hace cuatro años aspiraron a presidir la Junta de Extremadura y que ahora miran hacia Madrid. Victoria Domínguez, de Ciudadanos, y Álvaro Jaén, de Unidas Podemos, tienen por delante la difícil misión de romper el bipartidismo de populares y socialistas en la provincia cacereña.

Competirán con otros dos cabezas de lista que han visto reconocida su proximidad a sus respectivos líderes nacionales, Alberto Casero (PP) y Belén Fernández (PSOE). También exhiben un bagaje político del que, en cambio, carece la candidatura más inesperada, Magdalena Nevado, hermana de la alcaldesa del PP en Cáceres, Elena Nevado, que pedirá el voto para Vox. La fragmentación de la derecha simbolizada en una familia.

El mal de los nuevos partidos es que en sus comienzos tienen poco donde elegir. Lleva tiempo crear estructuras y formar cuadros. Hacer cantera. Una cuestión complicada incluso para los partidos más asentados como PP y PSOE. No todas las personas que les llegan están capacitadas para la tarea, porque en contra de lo que se piensa, para ser político no vale cualquiera, que se lo digan a Ruth Beitia, y las que están capacitadas muchas veces eluden dar el paso, por mil razones.

Eso, unido a que en otros territorios más poblados les sobran candidatos, es lo que dio lugar desde el siglo XIX a la tradición política de los cuneros, esos candidatos sin vinculación con su circunscripción electoral. Para Badajoz, Vox ha elegido a un cunero a tiempo parcial, Víctor Sánchez del Real, residente en la comunidad madrileña, que hace cuatro años intentó ser alcalde de Las Rozas pero que viaja a menudo a Mérida, de donde es su mujer. Un experto en comunicación que tiene serias opciones de lograr escaño en detrimento de Podemos o de Ciudadanos, que ha tirado de cantera y ha encontrado a su particular Inés Arrimadas extremeña en la persona de la arquitecta dombenitense de 34 años María José Calderón.

Badajoz forma parte de esa España vaciada que hoy se manifiesta en Madrid y en la que los partidos se han fijado porque, asegurado como parece el triunfo de Pedro Sánchez, puede decantar sin embargo el próximo gobierno en un sentido o en otro. No tanto Cáceres, donde está todo el pescado vendido salvo sorpresa de Vox, pero sí en la provincia pacense que reparte más diputados.

De la importancia de esos escaños que rozan con los dedos varios partidos en las provincias pequeñas da muestra el que la despoblación ha irrumpido en la campaña. Si el PP extremeño se ha adelantado de convocatoria prometiendo ya una Consejería específica, y Ciudadanos anuncia un mejor trato fiscal para los valientes que se atrevan a vivir en los pueblos, el PSOE propone un paquete de medidas con la fuerza que da el Consejo de Ministros. Lo dicho, momentos de gloria para nuestras listas.