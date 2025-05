El ministro Carlos Cuerpo apadrina a alumnos de la UEx con un emotivo discurso: «No dejéis que os pongan límites»

María Isabel Hidalgo Badajoz Viernes, 30 de mayo 2025, 21:44 Comenta Compartir

La promoción 2021-2025 de las titulaciones que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura se han graduado este viernes en el Palacio de Congresos de Badajoz y han tenido un padrino especial. El acto ha contado con la presencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, que ha apadrinado a los estudiantes de la promoción porque adquirió el compromiso cuando estos viajaron a Madrid, donde le entrevistaron en el Congreso de los Diputados. A ellos les ha dirigido un dicurso emotivo, con vivencias personales.

Cabe recordar que el ministro extremeño es también licenciado por la UEx, por lo que quiso apoyar a los jóvenes con aquella visita y ahora con la graduación.

Cuerpo, que nació en Badajoz en 1980, estudió en los Maristas y después se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003, con especialidad en macroeconomía. Posteriormente obtuvo un máster en Economía en la Escuela de Economía de Londres (LSE) con especialidad en economía monetaria y es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid desde 2017. Ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2008.

«Estoy en casa»

El ministro de Economía se mantiene muy vinculado no solo con la capital pacense. No es extraño verlo descansando en verano en el Valle de la Serena, donde pasó buena parte de su infancia. «Mi vínculo son mis abuelos», recodaba el ministro extremeño en plena desconexión.

En Badajoz, este viernes ha contado a los estudiantes vivencias personales y ha procurado con sus palabras trasladar un mensaje de motivación (dale al play para escuchar el discurso completo). «Estoy en casa», ha asegurado Cuerpo al comienzo de su intervención. «Ser el padrino de cinco promociones es un orgullo y supone una responsabilidad puesto que es la primera vez. No solo os estrenáis vosotros».

El ministro indicó que no se consideraba «nadie para dar consejos, para eso están vuestras familias», pero sí quiso hacer algunas reflexiones ante los jóvenes. «Lo que yo le diría a mi yo de hace 20 años son nueve cosas, y la primera es lo que me decía mi padre: levantarme siempre con el pie derecho, y eso no es una superstición sino una actitud. La vida no siempre es un camino de rosas, muchos días os levantaréis cansados, pero la forma en que afrontéis ese día será fundamental para como salga y se den las cosas. Con una actidud positiva podemos afrontar desafíos con mayor eficacia y se traduce además en una mejor salud mental», subrayó.

El titular de Economía también recomendó a los jóvenes, entre otras cosas, que se hagan «imprescindibles» y que se conviertan en «compañeros con los que apetezca trabajar», así como que se mantengan «íntegros en su trabajo».

Como séptimo punto, «el más importante», les aconsejó que «ejerzáis de extremeños, porque los extremeños siempre superamos las expectativas». «No os dejáis que os pongan límites y tampoco os los pongáis vosotros», subrayó, tras reconocer que «a veces me río ahora cuando recuerdo que no me dieron una beca para ir a Harvard porque me preguntaron si no era demasiado salto desde la Universidad de Extremadura. Evidentemente les dije que no».

El último mensaje que ha dirigido el ministro a los universitarios extremeños es que sean «felices» porque se lo deben a sus familias que les han ayudado hasta un día como el de su graduación.