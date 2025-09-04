Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario La ministra Isabel Rodríguez anuncia en su visita a Extremadura esta nueva fórmula con la que se ponen en el mercado 35 casas de la Sareb

Almudena Parra Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha visitado la ciudad de Olivenza para anunciar el desbloqueo de 35 viviendas de la Sareb. Estas casas se pondrán a disposición de las familias en régimen de alquiler asequible, según recoge la web de la Mancomunidad de Olivenza.

La jornada ha comenzado en el Ayuntamiento, donde se ha firmado el acuerdo en el salón de reuniones, y ha finalizado en la calle Monzaraz del conocido como 'barrio del Penico', donde la ministra, el alcalde y el resto de las autoridades han visitado las viviendas.

Se trata de domicilios de tres dormitorios y dos baños, que podrán ser alquiladas por un precio muy por debajo del mercado. Supondrán un 15% del esfuerzo salarial de las familias, garantizando así el acceso a un hogar digno.

La ministra ha destacado que «pasamos del 'rescate bancario' al 'rescate ciudadano', poniendo a disposición de la ciudadanía viviendas que antes eran de los bancos y que ahora servirán para dar respuesta a una necesidad real».

Además, ha recordado que el plan del Gobierno prioriza también a la España rural, donde la vivienda es un problema menos visible pero igualmente importante.

Por su parte, el alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade, ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa y ha subrayado que se trata de una «noticia que da dignidad a la vida de la gente» en un municipio con gran demanda de vivienda y muy poca oferta de alquiler.

En el acto también han participado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, la directora general de Sepes Leire Iglesias, así como representantes de la Comarca de Olivenza.

Cabe señalar que la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, nace por la necesidad de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que la Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago.

Temas

Olivenza