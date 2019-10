«Miles de mujeres desconocidas han sido muy importantes» Del Solar reside en Madrid, pero ha vivido en Badajoz y Cáceres / HOY José Juan del Solar | Historiador y escritor El conferenciante de Aula HOY hablará de aquellas que estuvieron a la sombra de Alfonso XI en Cáceres, y del Hospital Provincial en Badajoz J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 20 octubre 2019, 09:41

El padre de José Juan del Solar es de Badajoz (su abuelo llegó a ser alcalde) y su madre de Cáceres. Él, abogado y diplomado en Alta Gestión de la Defensa, en Derecho Comunitario y en Comunidades Autónomas, ha vivido en ambas capitales de provincia. Esta vez el conferenciante de Aula HOY da una charla en Cáceres y otra completamente diferente en Badajoz. La primera es sobre tres mujeres (Constanza Manuel, María de Portugal y Leonor de Guzmán) que vivieron a la sombra de Alfonso XI y sobre las que descubrirá aspectos interesantes que influyeron en este monarca de la Baja Edad Media. La segunda es sobre lo que los pacenses conocen como antiguo Hospital Provincial, en pleno centro y hoy inmerso en una obra que lo está transformando para acoger, entre otros servicios, un mercad o gourmet o la Escuela Oficial de Idiomas.

-Empecemos por la charla de Cáceres, ¿Por qué indagó usted en la vida de estas tres mujeres?

- Estuvieron en el poder de Castilla y León y han sido prácticamente ignoradas por los historiadores, que apenas le dedican un par de párrafos. Las conocidas son Isabel la Católica o María de Molina, pero hay más que contribuyeron a la transformación de España. Leonor de Guzmán fue la amante de Alfonso XI, que le dio diez hijos, uno de ellos Enrique de Trastamara (Enrique II) que luego fue rey de Castilla y León al matar a su hermanastro Pedro el Cruel, hijo de María de Portugal, de la que también hablo. Constanza Manuel fue la primera con la que se casó. Alfonso XI no tuvo hijos con ella, la repudió y se casó luego con Pedro de Portugal y fue por tanto madre de los reyes portugueses. De esa unión sale la leyenda de Inés de Castro, que dicen que fue sacada de la tumba para que los nobles, ya muerta, le rindieran honores de reina. Las tres están en segundo plano.Miles de mujeres desconocidas han sido muy importantes.

-¿Alguna extremeña?

- Carolina Coronado es una gran desconocida y tiene una riqueza poética maravillosa. Se la conoce pero por los motivos que sean está algo olvidada en la literatura española.

-¿Se cumple la máxima de que la historia la han ido escribiendo los hombres y por eso apenas aparecen mujeres?

- Puede ser y a mí me da una pena enorme, por eso me interesé por estas tres mujeres. A cada una le he dedicado un par de años y han salido algunos libros de ello, aunque no es fácil llegar a publicar.

- ¿Qué fuentes ha empleado, hay suficiente bibliografía sobre ellas?

-Hay poco, ya que muchos archivos españoles se perdieron. He estudiado en Portugal cosas sobre Constanza Manuel y también he usado la Biblioteca Nacional Española, que es de lo mejorcito que hay. Ahí encontré una carta contestándole a Alfonso XI y es alucinante, pero hay que buscar, una biografía de una persona no se puede hacer en diez días.

- ¿Tiene en su agenda más mujeres sobre las que investigar?

- Me gustaría escribir también sobre doña Berenguela, hija del rey Alfonso VIII si me da tiempo. Pero ahora la verdad es que tengo otra cosa en la cabeza y es la historia de un naufragio en Cádiz en 1630. Murieron más de mil personas en la bahía por un maremoto, ahora estoy en eso.

- Pasemos a su conferencia de Badajoz. Hablará del antiguo Hospital Provincial, situado en San Atón y que sabrá que está de obras, ¿por qué se interesó por este inmueble?

- Tengo libros sobre Badajoz, uno sobre el asesinato del conde de la Torre del Fresno, del que soy descendiente. Además, mi abuelo tiene más de treinta libros sobre la ciudad que he leído. Cáceres es muy bonito, pero Badajoz tienen una historia alucinante al estar pegada a la frontera.

- ¿Qué deben saber los pacenses sobre lo que llamamos el antiguo Hospital Provincial

- La primera piedra se puso en el siglo XIV porque llegó un obispo llamado Simón de Sousa y estableció, desde mi punto de vista porque otros no están de acuerdo, en el campo de Santa Marina, ahora Campo de San Francisco, estableció como digo un beaterio que luego se convirtió en el Convento de Las Descalzas, el cual se trasladó a donde está actualmente en la Plaza López de Ayala en el siglo XVII. Fue porque un señor, don Sebastián, quiso hacer un hospital y las monjas aceptaron el intercambio. El hospital se puso donde estaba el antiguo convento, y en 1985, como los españoles somos muy aficionados a la piqueta y nos creemos administradores del patrimonio común, tiraron abajo el antiguo hospital que era el convento. Volviendo atrás en el tiempo, en el siglo XVIII hacen un hospicio por una Real Orden pegado al hospital y más tarde se unieron los dos. Ahora el edificio que tenemos en la actualidad corresponde al hospicio, que se fue 'comiendo' al hospital.

- ¿Ha tenido más usos?

- Además, fue usado en la Guerra de la Independencia y los soldados de Wellington se acomodaron allí.

- ¿Qué le parece el proyecto actual?

- Lo que me interesa es que cuando usen la piqueta sea respetuosa. Deben saber, y es una forma de hablar, que en una crujía puede oírse el lamento de un enfermo o un huérfano, y en los patios han podido descansar las enfermeras, médicos o monjas. Las actuaciones deben ser muy respetuosas con ese edificio.