Miguel Ángel Gallardo: «Un nuevo referéndum en Don Benito supone crear más división»

–¿Veremos la fusión de Don Benito y Villanueva?

–Estoy convencido.

–¿Cuándo?

–Cuando haya unas nuevas elecciones y los que se han ... sentido desamparados en el sí porque creyeron en los partidos que lo defendían se movilicen en torno a un nuevo movimiento.

–El gobierno de Don Benito quiere un nuevo referéndum.

–Eso supone crear más división y más frustración. Me recuerda a los referéndums de los catalanes, que si no les gusta el resultado quieren repetir hasta que salga lo que ellos quieren. Es un nacionalismo rancio que divide la sociedad. La política, cuando funciona, une, y cuando no funciona, divide. La sociedad rota necesita generaciones para coserla. Y la señora Guardiola ha contribuido a esa ruptura en la sociedad dombenitense y por eso creo que no será buena presidenta para Extremadura.

–Al PSOE de Don Benito le ha costado cinco concejales y se ha llevado por delante a Quintana. El PSOE ha perdido mucho apoyo por la fusión.

–Un referéndum no es de ideología, sino de sentimientos. El que quería el 'NO' tenía su partido y la posibilidad de que ese voto sirviera, El PP ha roto el consenso. El señor Quintana ha tenido un alto coste porque no hemos explicado a la gente que éramos los únicos, los socialistas, los que garantizamos el sí.

–Habla de que el referéndum es sentimiento y también es identidad. Puede que la negativa de Don Benito se deba a que los vecinos quieren seguir siendo de Don Benito.

–Yo me siento de Villanueva, solo de Villanueva. Y seguramente José Luis Quintana también. Pero es que si hubiéramos pensado en nosotros no hubiéramos hecho el referéndum, nos hubiéramos quedado en nuestra cómoda mayoría absoluta. Pero la política es ser valiente.

–Pero hay otros muchos municipios cerca y no dan el paso. ¿No era eso una señal de que genera rechazo?

–Niego que Don Benito no quiera la fusión. Don Benito ha expresado en las urnas el 28-M lo mismo que en el referéndum: un 33% frente al 67%.