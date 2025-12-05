HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orquesta de Extremadura durante un concierto en Badajoz. HOY
Un país que nunca se acaba

Mezclar artistas con enfermos

Orquesta o salud. En Badajoz, la OEx ensayará junto a bebés llorando y pacientes quejándose

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

En enero del año 2000, hice un viaje a Alemania acompañando a un grupo de alumnos gallegos. Fuimos a Aquisgrán, Dusseldorf y Colonia, donde nos ... enseñaron la catedral y dimos un paseo hasta la plaza dedicada al premio Nobel de literatura Heinrich Böll, nacido en Colonia en 1917 y autor de 'Opiniones de un payaso'. Sin embargo, no pudimos pasear por la plaza porque unas barreras impedían el paso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  2. 2

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  3. 3 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  4. 4 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  5. 5

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  6. 6 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  7. 7 Feijóo en Extremadura: del mitin en Don Benito al partido de Copa del Rey en Almendralejo
  8. 8 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  9. 9

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol
  10. 10 Previsión de la Aemet: ¿qué tiempo hará este puente de diciembre en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mezclar artistas con enfermos

Mezclar artistas con enfermos