Mercedes Moreno: «La educación es el primer punto de nuestra estrategia hasta 2030»

El Gobierno de España ha declarado 2025 como el año del Pueblo Gitano, ya que se cumplen 600 años desde la llegada de esta comunidad a la península ibérica. Desde 2020 Mercedes Moreno (Candeleda, 1977) es la responsable territorial de la Fundación Secretariado Gitano de ... Extremadura. Dirige un equipo repartido en siete oficinas ubicadas en seis localidades con 17 personas gitanas y 46 no gitanas.

–¿Qué perfiles profesionales predominan en la Fundación?

–Hay orientadores laborales, prospectores, educadores sociales, psicopedagogos, maestros, profesores, abogados...

–El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) preguntó en 2005 cómo se percibía a la sociedad gitana y a más del 40% le molestaría 'mucho o bastante' tener de vecinos a gitanos. ¿Veinte años después, cree que las respuestas serían más o menos favorables?

–Sería más favorable, pero seguiría siendo duro de asimilar por la realidad en la que vivimos. Hace poco fue un padre a un colegio a inscribir a su hijo y bajó la directora a insinuar que ahí no iba a estar bien. En los colegios se segrega y en los institutos se estigmatiza. Hace décadas había manifestaciones con el cartel 'no queremos gitanos'. Ahora no, pero no es que no se piense.

–¿Pagan justos por pecadores?

–Al impartir formación para el empleo hablamos de derechos y deberes, pero los gitanos ya llevan una mochila y es injusto.

–¿Folclore y delincuencia siguen siendo los estereotipos o lo considera superado?

–Y también que siempre se llevan las ayudas públicas, cuando hay datos que indican otra cosa; o que no les gusta trabajar y que solo cantan y bailan. De todos modos, la percepción va mejorando pero es gracias al trabajo de prospección que hacemos yendo a buscar trabajo a las empresas. Con el boom de las energías solares en una planta solar de Talayuela se contrató a muchos gitanos y gitanas. Había prejuicios, pero al final quedaron encantados del buen ambiente y lo disciplinados que eran. Nos hicieron un vídeo muy bonito de agradecimiento.

–¿Qué actividades laborales predominan hoy día en Extremadura entre la comunidad gitana?

–Se va avanzando en el empleo por cuenta ajena, pero la realidad más común es la venta ambulante, donde trabajan cuatro o cinco de una familia. Además de los mercadillos, en algunas ciudades más grandes también hay mujeres gitanas que ponen su propio comercio. Con el programa Mercaemprende que hicimos en Mérida y Almendralejo se profesionalizaron algunos aspectos como el márketing, el control de stocks, la venta 'on line' o el diseño de su imagen de empresa. Algunos aprendieron por ejemplo cómo colocarse estratégicamente.

–El 86% de los jóvenes gitanos no acaba la ESO, ¿tiene que ver con un temor a integrándose fuera de su comunidad gitana?

–Sí, algunos le dicen 'apayizarse' Es un dato para escandalizarse. La educación es el caballo de batalla y un propósito muy específico que tenemos, por eso es el primer punto de la estrategia que hemos diseñado hasta 2030. No hay una sola causa para abandonar los estudios. Por un lado la familia es responsable y debe ser consciente de la importancia de la educación. Pero si no tienes para comer ocurre que tu prioridad es dar de comer a tus hijos y a lo mejor algunos los ponen a trabajar con 16 años, pero tratamos de que entiendan que la prioridad debe ser la educación. Por otro lado está el entorno, la segregación en los colegios, donde a veces en una clase hay 15 gitanos, seis marroquíes y tres alumnos con dificultades especiales y ahí la calidad no va a ser igual. Por otro lado se dan las bajas expectativas de algunos profesores respecto al alumno gitano con frases como 'si tú te vas a casar con 16 años' o '¿qué haces en clase si hoy hay mercadillo?' Nosotros tenemos el programa Promoción para invertir esa realidad, pero no queremos que todos los niños tengan que pasar por él sino que se impliquen todas las autoridades competentes.

–¿La introducción en el Código Penal del antigitanismo como agravante o la Ley de Empleo de 2023 que incorporó a las personas gitanas como colectivo de atención prioritaria, diría que ha servido de algo?

–Las leyes son un marco, pero algunas hay que desarrollarlas. La Lomloe contempla que se estudie la historia del pueblo romaní, aún no se ha incorporado al curriculum y hay niños estudiando a los esquimales, pero no saben nada de la Diáspora de la India o La Gran Redada del Marqués de la Ensenada. La ministra de Trabajo ha dicho que sacará un plan de empleo para la comunidad gitana, aunque tengo que decir que en Extremadura en los últimos planes de empleo han contado con nosotros. A 140 trabajadores el Sexpe, por ejemplo, les han dado formación para que entiendan a la comunidad gitana. Un ejemplo: la casuística de un joven de 23 años es distinta porque un no gitano ha terminado la universidad, pero uno que los es igual tiene dos hijos.

–¿Qué tienen previsto en Extremadura para celebrar el Año del Pueblo Gitano?

–Además del acto en la Asamblea el 8 de abril por el Día Internacional del Pueblo Gitano y otros el 7 de abril en las diputaciones, traeremos la pieza musical cultural 'Picasso y los gitanos' que fue un éxito en el Museo Thyssen, o la exposición 'Lección Gitana. 600 años de historia compartida' a varias localidades. Aún estamos cerrando actividades muy interesantes.