El mejor vendedor de cupones de Extremadura está en Santa Amalia

«Sé que hago bien mi trabajo, pero jamás se me pasó por la cabeza ser el mejor vendedor de Extremadura», reconoce todavía abrumado Pablo ... Caldera, elegido el pasado viernes como Mejor vendedor de la ONCE en Extremadura del pasado año 2022. Consciente de que se trata de un reconocimiento que la organización entrega a partir de una cifra de ventas, valora que lo que más se tiene en cuenta al final son las cualidades como la actitud, implicación con los clientes y el compromiso con la labor social.

A sus 52 años, hace casi una década que comenzó a trabajar en la ONCE. Desde entonces ha repartido alrededor de 100.000 euros en premios, lo que quizás sea su mayor satisfacción. «Cambiaría este premio por repartir yo uno mañana; a todos los que vendemos nos gusta dar premios y si es muy repartido, más todavía», dice poco antes de regresar a su punto de trabajo en una de las vías más transitadas de la localidad pacense de Santa Amalia, junto a la administración de loterías.

Su jornada comienza temprano y, desde hace poco, lo hace con una caminata matinal junto a su perra. «Me levanto temprano y ese paseo me ayuda a activarme, es como si se te olvidara todo lo negativo, luego ya estás toda la mañana con alegría y entusiasmo», cuenta sobre su reciente hábito antes del trabajo, «una vez allí, pongo mi música y siempre estoy trabajando con humor y alegría». No obstante, la ONCE destaca de él su pasión por la música ochentera. También él mismo reconoce que recibe parte de lo que da. «Me río de la gente, igual que ellos se ríen de mí. Siempre como algo recíproco y agradable», añade sobre su forma de ser que le ha llevado a ganarse el cariño de su fiel clientela en el municipio amaliense, «que no lo cambio por ningún sitio, pese a que me ofrecieron quedarme en Medellín, pero estoy a gusto aquí y me siento uno más del pueblo».

Con ellos presume ahora orgulloso de este premio, «es algo compartido con mis clientes y es gracias a ellos». Así, además de una figura, la ONCE le ha entregado una nueva chapa; si antes ponía sólo Pablo Caldera, ahora pone 'Mejor vendedor'. Un premio con el que por fin se siente valorado. «Durante años he estado trabajando en el campo y otras empresas, pero nunca se me ha valorado», lamenta.

Natural de Yelbes, aunque residente en Medellín, llegó a la ONCE en 2014 después de sufrir una epicondilitis crónica provocada mientras trabajaba en una empresa de carpintería en Don Benito: «De tanto forzar el brazo derecho, me lesioné y esto me llevó a acumular baja tras baja, hasta que la empresa me despidió».

El optimismo de su mujer fue su primer flotador, «me decía que no hay mal que por bien no venga». Se cerró una puerta, pero la ONCE le abrió las suyas de par en par para salir a flote. «Estuve fatal, pero a mí la ONCE me salvó la vida, porque si no es por ellos habría estado mentalmente acabado ya que siempre he sido una persona muy activa», recuerda de aquella época.

Por todo ello valora más si cabe este premio recibido. «La ONCE es algo más que una empresa y valoran muchísimo a sus trabajadores; estamos más de 500 vendedores en Extremadura y me han elegido como el mejor», repite como si se intentara convencer a sí mismo de este reconocimiento, «aún sigo en una nube».

Junto a Pablo Caldera, la organización premió a otros 21 trabajadores de distintas comunidades autónomas durante un acto celebrado en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, donde todos ellos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la entidad social.

El lema elegido para esta edición de la gala fue el de 'Buena Gente ONCE', que resume el buen hacer de este extremeño en la nueva vida laboral que le ofreció la ONCE. En su caso, no hay secreto para ganarse el afecto, tampoco tiene esa habitual frase gancho con la que algunos llaman la atención de los viandantes para invitarles a comprar el cupón. Lo suyo es más sencillo: «No tengo una frase, pero si me gusta llamar a la gente como 'Chavalito', incluso a la gente mayor, que les encanta».