Zeus Carrero García (Cáceres, 1985) acaba de regresar de Valencia, adonde ha llevado ayuda para los damnificados por la Dana recogida en su establecimiento. Su ... madre lo bautizó con el nombre de Zeus al saber que Sara Montiel había llamado así a su hijo. Su abuelo abrió el popular bar Zany en La Madrila Alta, pero a Zeus no le gustaba la restauración. Tampoco era lo suyo estudiar y trabajó de carpintero y de carnicero hasta que encontró su vocación en la charcutería de Diego Alvarado. Se formó allí durante 12 años, abrió tienda propia de productos gourmet en 2017. Dos años después, se trasladó a un local céntrico, frente al edificio 'Múltiples' y la parada de autobús con más movimiento de Cáceres.

–Charcutero de los famosos.

–Por aquí ha pasado el chef José Andrés, que curioseó, pero no compró. Cuando jugó el Real Madrid, vinieron Butragueño, Chendo y Roberto Carlos y se llevaron jamones de bellota y tortas del Casar. Hace un mes, Risto Meijide se llevó un jamón Dehesa de Extremadura.

–Sus octavas Navidades. ¿Siempre lo mismo?

–Procuramos innovar. Este año he comprado cuatro quesos británicos Blue Stilton de ocho kilos y los hemos macerado con Pedro Ximénez, licor de bellota, vermut y chipotle mexicano. También tenemos cinco quesos holandeses Gouda de 12 kilos con limoncello, pesto rojo, pesto verde, chorizo y trufa y tomillo y miel o un Wensdale inglés de arándanos, mango y papaya.

–¿La gente se come eso?

–Preparamos bandejas de madera muy bonitas con uvas, fresas, mermeladas estos quesos y los clásicos de cabra y oveja.

–Los de toda la vida.

–En Navidad, lo que más sale es oveja y cabra… De Acehúche, del Casar, de Valdefuentes, El Castúo, La Rozay de Hoyos, Monterreña de Deleitosa, D.O. Ibores.

–¿En quesos, Cáceres?

–Y en jamones, Badajoz. También tenemos quesos de Badajoz como los Sierra La Horca de Barcarrota o quesos de Barros, que al no tener DO salen más baratos. Pero los jamones los traemos de Puebla de la Calzada, Alburquerque y Olivenza. Tenemos en exclusiva los de 5 Jotas y los Sánchez Romero Carvajal de Jabugo y los Joselito de Guijuelo. De Montánchez, no porque tienen tanto tirón que lo tienen todo vendido.

–¿Dulces, vinos, aceites para Navidad?

–Ahí empatan Cáceres y Badajoz. Tenemos dulces del Casar, de Teodoro, y los de Collado Cebrino de Puebla de Obando, que han entrado muy bien en Cáceres en parte gracias a Ilde, el repartidor, que tiene mucho arte. En aceite, Vieiru de Cáceres y Marqués de Valdueza de Badajoz. Y en vinos, de las dos provincias, aunque la verdad es que lo que más se vende en Navidad es Ribera del Duero y sobre todo, mucho Emilio Moro.

–¿Por qué el vino de esas bodegas es tan popular en Extremadura y se asocia con las comidas importantes?

–Las sobrinas de Emilio Moro, el fundador, y primas del propietario actual, Lourdes y María Jesús, viven en Cáceres desde hace tiempo y comercializan desde aquí. Además, la hija de una de ellas está casada con el propietario de los restaurantes La Fabiola y Santisteban. El resultado es que en Extremadura se chatea mucho con vinos de esa bodega y sale mucho en los restaurantes.

–Tras este salseo vitivinícola, prepárenos la cesta extremeña perfecta de Navidad.

–Llevaría un jamón ibérico de bellota 100%, una torta del Casar, un queso de cabra de Acehúche, salchichón, lomo y chorizo ibérico de bellota y un vino también 'ibérico' con un cerdo con alas en la etiqueta: La Cochinita de bodegas Orán de Almendralejo. Total: 390 euros.

–¿Y cuando pase la Navidad?

–Pues un mes vendiendo queso fresco y fiambre.