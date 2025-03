Este viernes cumplirá 39 años y lo celebrará inmersa en plena batalla por el liderazgo del PSOE de Extremadura. Lara Garlito (Cáceres, 1985), vicesecretaria ... general de su partido y vicepresidenta primera de la Asamblea, cree necesario que la mujer alcance nuevos espacios de poder y considera preciso reconstruir un PSOE acorde con los tiempos de hoy. Ella quiere ser quien lo haga posible y por eso ha decidido dar un paso al frente y competir con Miguel Ángel Gallardo y José María Vergeles por ser la sucesora de Guillermo Fernández Vara.

–¿Por qué quiere ser la secretaria general del PSOE?

–Quiero ser la próxima secretaria general del PSOE porque quiero un partido unido, renovado y fuerte.

–Eso es lo mismo que quieren sus rivales en primarias.

–Yo quiero un partido unido, renovado y fuerte para hacer frente a la derecha extremeña, que asuma los retos del futuro y que sea un partido de su tiempo.

–¿Por qué cree que es usted la que puede lograrlo?

–Porque siento el ímpetu y las ganas de la militancia de este partido. Ellos y ellas son los que me empujan hasta aquí, los que hacen el PSOE de Extremadura, los que siempre han hecho que nuestro partido esté vivo en cualquier casa del pueblo y han peleado para que estemos a la vanguardia. Ellos son los que han transformado la región y los que, reitero, me han traído hasta aquí.

–¿Su candidatura no surge para tratar de evitar que Miguel Ángel Gallardo lidere el PSOE?

–Para nada. Mi candidatura surge por las ganas, la fuerza y el talento que hay en la región. Somos muchos los que queremos este modelo de partido, que nace y se nutre de abajo a arriba, y los que decimos que es un momento de esperanza e ilusión, de construir un partido y liderarlo.

–¿Por qué es usted la elegida?

–Porque este proyecto lo tenemos que liderar quienes lo hemos diseñado y se ha decidido que sea yo quien lo haga.

–Pero su nombre no fue el primero que se puso sobre la mesa para liderar esa candidatura alternativa a Gallardo. Fue el del secretario provincial de Badajoz, Rafael Lemus.

–En ese tiempo surgieron muchos nombres. Unos más públicos, otros menos públicos. Todos nombres de compañeros y compañeras extraordinarias en reuniones y encuentros de personas que, en cualquier caso, compartimos que el partido necesita ilusión, fuerza y ganas, que queremos construir un PSOE vivo y de su tiempo. Y se entendió que yo tengo que ser la persona que lo lidere.

–¿Qué opinión le merecen Gallardo y Vergeles?

–Son dos compañeros con los que he compartido muchos momentos y que merecen todo mi respeto.

–¿Qué modelo de partido defiende usted?

–Un modelo de partido horizontal, coral, transversal, que genera unidad, pero también renovación. Una renovación bien entendida, que nace de los modelos de partido que nos han traído hasta aquí. Mi modelo es el de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara, Charo Cordero y Pedro Sánchez, pero también un modelo de partido que va naciendo, creciendo y adaptándose a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Por eso me parece importante decir que los socialistas somos hijos de nuestro tiempo. Siempre se ha entendido que el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad extremeña del momento.

–¿Y el parecido del momento pasa por que una mujer lidere el partido?

–Considero que soy una mujer preparada para liderar el PSOE en este momento y es importante, y también necesario, que las mujeres alcancemos espacios de poder en todos los ámbitos para alcanzar una igualdad real. Somos el 50% de la sociedad.

–¿Queda camino para esta igualdad?

–Hay micromachismos en toda la sociedad.

–¿También en su partido?

–En toda la sociedad.

–¿Pero a usted hay que votarla por ser mujer?

–Yo soy la mejor opción porque soy la mejor candidata, porque reúno las condiciones que hacen que así sea.

–¿Cuáles son esas condiciones?

–Mi preparación, mi fuerza y, sobre todo, el equipo, la gente, los militantes que deciden que el modelo que yo propongo es el que necesita en este momento exactamente el PSOE para hacer frente a la derecha extremeña y afrontar los retos del futuro. Esto requiere determinación, preparación y estar muy bien acompañada.

–¿Quiénes la acompañan?

–Muchos compañeros y compañeras de ambas provincias. Porque me gusta insistir en lo que dice nuestro Estatuto de autonomía, que Extremadura es finalmente una, Cáceres y Badajoz.

–¿Ser la única candidata que es cacereña marca la diferencia con Gallardo y Vergeles?

–A mí el socialismo me ha enseñado que lo importante es la igualdad de oportunidades, independientemente de dónde hayas nacido, de si tu familia tiene más o menos recursos económicos, para eso está la política, para evitar esas diferencias sociales, y lo mismo sucede con tu lugar de origen. Extremadura se hace desde Cáceres y desde Badajoz.

–¿Qué la diferencia entonces de los otros precandidatos?

–No me gusta hablar de otras candidaturas ni me gustan las comparaciones. Pero lo que tengo claro es que lo que yo propongo es un modelo de partido que nace de los que me han precedido, de los que me han traído hasta aquí, de los que nos han formado para hacer un partido sólido, fuerte, renovado y transversal, que sea el referente de la sociedad extremeña, capaz de devolverle la esperanza y hacerle ver que el PSOE está aquí como siempre.

–Vergeles se presenta como el candidato de la militancia de base. La fortaleza de Gallardo reside en muchos alcaldes pacenses que, como él, han ganado en las urnas. ¿Usted es la candidata del aparato?

–Yo me considero la candidata de los militantes y las militantes, ellos son los que tienen la fuerza de esta organización. Son los que la levantan y los que me dan a mí las ganas.

–Usted tiene experiencia por sus cargos orgánicos y políticos, pero no de gestión, como sí tienen Gallardo y Vergeles. ¿Esto es un hándicap?

–Considero que tengo experiencia profesional, experiencia en política regional, experiencia parlamentaria, mucha experiencia política y orgánica que me hace conocer y, sobre todo, querer a mí partido. Y creo que en estos momentos es lo esencial.

–¿Ese partido fuerte y unido que dicen querer los tres será posible tras estas primarias?

–La democracia siempre nos nutre y la libertad siempre nos enriquece y nos fortalece como organización.

–Si es la nueva secretaria general del PSOE, ¿será la candidata a la Junta?

–Es el momento de elegir a la secretaria general, tener el partido unido y después hacer frente a la derecha para ganar las próximas elecciones, para que Extremadura vuelva a ser socialista.