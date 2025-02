La mayoría de los sindicatos acusan a Educación de no querer negociar y de una convocatoria «raquítica» PIDE, el más representativo, habla de «paripé» y que no se han dado todos los datos necesarios para armar una convocatoria rigurosa; CC OO señala que es «muy pobre»

Celestino J. Vinagre Miércoles, 30 de octubre 2024, 13:54 | Actualizado 18:02h.

Malestar y rechazo mayúsculo de la mayoría de los sindicatos del ámbito educativo ante la decisión de la Junta de sacar adelante la convocatoria de oposiciones de Secundaria y de algunas especialidades de FP «sin contar realmente con nosotros. Ha sido un paripé lo que se ha montado hoy y nosotros no estamos para ese paripé. Ni ha habido una voluntad real negociadora ni se ha abordado con rigor esta convocatoria», resume Alfredo Aranda, vicepresidente de PIDE, el sindicato ganador de los últimos comicios sindicales en el ámbito de Educación en la Administración extremeña.

PIDE, ANPE y CC OO han abandonado esta mañana la reunión de la mesa sectorial antes de que finalizara para expresar este desacuerdo. CSIF y UGT han continuado con la reunión hasta su conclusión.

Para PIDE, la negociación «ha brillado por su ausencia, dado que ya la consejera comunicó a la prensa hasta el número aproximado de plazas y cuerpos que se iban a convocar sin esperar a la reunión de la mesa sectorial. Se le olvida a la Administración educativa que la negociación es un proceso de intercambio de información y de análisis comparados y compartidos, que permite que ambas partes determinen la viabilidad de una propuesta».

Al mismo tiempo recuerda que falta «una aclaración» sobre las 280 plazas anunciadas por la Consejera de Educación que limita unilateralmente el número de plazas. «¿Qué pasa con las 560 plazas disponibles de ofertas anteriores? ¿se perderán si no se convocan antes de 3 años desde su autorización? ¿Qué pasa con las plazas de las jubilaciones del 2024?». Además, dice este sindicato que faltan datos. «Los facilitados de los cuerpos de Secundaria y Singulares son insuficientes y no hay ninguna información del resto de los cuerpos».

Para el sindicato que preside José Manuel Chapado, la propuesta de 16 especialidades por parte Educación significa convocar dichas especialidades «por tercera oposición seguida y algunas de las cuales no se convocan en ninguna comunidad autónoma (por ejemplo: Física y Química o Tecnología). Además faltan la mayoría de las 30 especialidades con listas agotadas que constituyen la necesidad real del sistema educativo».

Mientras, desde CC OO, se afirma que el número de plazas de la convocatoria de las oposiciones docentes para 2025 «es raquítica y está lejos de cumplir con las necesidades educativas». El sindicato que lidera Encarna Chacón también ha decidido abandonar la mesa sectorial al «comprobar la nula disposición de la Administración extremeña a negociar el número de plazas y admitir a debate las propuestas del sindicato».

Desde CC OO se exigía que, como mínimo, se convocasen las 560 plazas de la oferta de empleo público de 2023 en vez de las 279 anunciadas por la Consejería. Se trata de una convocatoria muy pobre que coincide con la mitad de la tasa de reposición aprobada en el 2023. Además, la Administración no cuenta con la oferta de 2024, pendiente de negociarse, y que debe publicarse antes de finales de este año.

Para la Federación de Enseñanza de CC OO, «la línea roja a partir de la que se debería haber negociado es una convocatoria de mínima de 560 plazas, que son las plazas de reposición de 2023 pendientes de ejecutar. Puesto que la Administración no está dispuesta a negociar el aumento de plazas y se mantiene en torno a las 16 especialidades cerradas antes de llegar a la mesa, CC OO no va a entrar a debatir sobre el reparto, al considerar que no es realmente una negociación, sino que se trata de respaldar una convocatoria que ya se ha decidido unilateralmente con carácter previo a la celebración de la mesa».

UGT Servicios Públicos Extremadura también ha manifestado su rechazo «ante la actitud de la Administración» en la mesa sectorial de Educación sobre la Oferta Pública de Empleo. «Nuestra organización acudió con la propuesta de convocar la totalidad de las 560 plazas (tasa de reposición) necesarias para cubrir las vacantes docentes en la región, el doble de las 280 plazas que plantea la Consejería de Educación», han incidido.

UGT critica que la Administración se limitó a reiterar su propuesta inicial, publicada con anterioridad, sin abrir un espacio real para la negociación y manifestó su disconformidad con la propuesta de la Consejería.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura lamenta que no haya habido una negociación real de la Consejería de Educación con los representantes de los trabajadores para tratar sobre la próxima convocatoria de oposiciones docentes.

Así lo ha expresado la responsable del sector de Educación de CSIF Extremadura, Mercedes Barrado, quien ha recriminado esa falta de negociación tras la celebración de la Mesa Sectorial de este miércoles.

«Hoy, de esta mesa, tenían que salir certezas para que los interinos, opositores y posibles tribunales sepan a qué atenerse», ha indicado Barrado, quien ha calificado de insuficientes el número de plazas a convocar, cifra que también había sido comunicada a la prensa sin negociación previa.

Asimismo, CSIF ha reclamado a la Consejería de Educación una calendarización de los procesos a convocar en los próximos años para que los opositores no tengan que estar a estas alturas del año en cada curso sin información cierta sobre sus oposiciones.

Por último, ANPE justificó su abandono de la mesa sectorial ante la pretensión de una negociación «ficticia» entre Junta y sindicatos. Remarca que se tenía que haber desarrollado antes mesa técnica previa para el estudio primero de los cuerpos a convocar, especialidades y número de plazas y después la mesa sectorial «para la toma de decisiones».

Agrega el sindicato que presidente Antonio Vera que "con los datos incompletos que nos había proporcionado la Administración, ya que no son de todos los cuerpos y especialidades, habíamos realizado un estudio propio de referencia sin entrar en detalles de mercadeo que se nos antojaba ya decidido con los datos".