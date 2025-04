La mayor fotovoltaica de Europa se activa en Extremadura tras año y medio de obras

Cuando uno comienza a recorrer el terreno para apreciar su magnitud, parece interminable. Es una sucesión de miles de paneles solares colocados de forma estratégica ... para producir energía a lo largo de 1.300 hectáreas de terreno. No se sabe si se tarda más atravesándolo o dando su amplia vuelta. Ese inmenso 'mar' de placas acaba a lo lejos, en la sierra.

Así se presenta la instalación fotovoltaica más grande de Europa, que ya ha comenzado a producir energía limpia, tras años y medio de obras. Situada en la comarca trujillana y bajo el nombre de 'Francisco Pizarro', como ya adelantó HOY, su puesta en funcionamiento se podría producir a mitad de verano. Iberdrola, su promotora, confirmó ayer que ya está activa.

Esta megaplanta con nombre del conquistador trujillano se encuentra entre los municipios de Torrecillas de la Tiesa y Aldeacentenera. De hecho, casi a la mitad de la carretera de 11 kilómetros que une estos dos municipios se ha hecho una semirrotonda que mejora el acceso a la planta. Ahora, además del campo, los conductores pueden observar la multitud de paneles en uno de los márgenes de la vía durante varios kilómetros.

Los números de 'Francisco Pizarro' llaman la atención. Cuenta con 590 megavatios (MW) de potencia instalada. Asimismo, está compuesta por cerca de 1,5 millones de módulos fotovoltaicos que generarán energía limpia suficiente para abastecer a más de 334.000 hogares –superior a las poblaciones de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito juntas– y evitarán la emisión a la atmósfera de 150.000 toneladas de CO 2 al año.

El proyecto, que ha supuesto una inversión superior a los 300 millones de euros, ha generado más de 1.500 puestos de trabajo en los periodos punta de su construcción, un 60% de ellos cubiertos por trabajadores locales, indica la multinacional energética.

No obstante, los trabajos no han terminado. Prueba de ello es que a lo largo del inmenso terreno se pueden ver en diferentes puntos operarios que continúan con diversas labores. Además, en los caminos de acceso, hay un continuo ir y venir de vehículos. Igualmente se puede observar maquinaria pesada. También es cierto que ya no se aprecia ese constante ajetreo de hace unos meses, cuando entraban numerosos camiones y multitud de operarios.

En los últimos meses, en el desarrollo de la megaplanta fotovoltaica se han producido modificaciones en el proyecto. Por un lado, se debió a que apreciaron restos y yacimientos arqueológicos.

En concreto, se localizaron una veintena de aforamientos rocosos con manifestaciones de arte rupestre y tres yacimientos arqueológicos datados entre la Edad Antigua y la época medieval. Tras el descubrimiento, se tomaron las medidas necesarias para el control, excavación y salvaguarda, concreta Iberdrola.

Por otro lado, se han cambiado la ubicación de paneles solares para preservar el hábitat del sisón común, una especie en peligro de extinción.