La mayor oferta de empleo de comerciales se da en Extremadura

R. H. Martes, 1 de octubre 2024, 13:23 Comenta Compartir

Comercial y ventas lideró un año más la oferta de empleo en 2023, con el 20,7% de todas las vacantes que se publicaron en ... España, siendo además el perfil más demandado en 14 de las 17 comunidades autónomas, a excepción de Navarra, País Vasco y Cataluña, en las que ocupa el segundo puesto en número de vacantes, según 'The House of Sales', la comunidad de The Adecco Group por y para los perfiles de ventas.

La región en la que existe un mayor porcentaje de ofertas de comercial es Extremadura, con un 34,06% de sus vacantes buscando este tipo de profesionales, seguida de Asturias (30,9%) y Castilla y León (29,9%). En las posiciones más bajas de la clasificación por autonomías, se encuentran Comunidad Valenciana (14,9%), La Rioja (12,8%), Aragón (12,6%), Navarra (11,9%), País Vasco (10,5%), Madrid (10,4%) y Cataluña, donde sólo el 6% de las vacantes requiere comerciales a pesar de ser la segunda profesión más buscada. Atendiendo a las competencias más demandadas en estos profesionales, la orientación a objetivos es la más destacada (27%), seguida de las habilidades comunicativas (23%) y la capacidad de negociación (21%). Flexibilidad horaria Para siete de cada diez profesionales de ventas encuestados por The Adecco Group, la flexibilidad horaria es el beneficio más valorado entre los que ofrecen las empresas. A continuación se sitúa el teletrabajo (24%) y el seguro médico privado (5%). Alberto Gavilán, director de Talento de The Adecco Group, ha afirmado que, a pesar de ser la profesión más demandada, el perfil comercial es complicado de conseguir en muchas ocasiones. «Los comerciales son perfiles de importancia capital en todas las compañías, todas necesitan este tipo de profesionales y eso se refleja en la alta demanda que tienen. Pero a su vez, el número de candidatos que se forman o profesionalizan en esta área es menor de lo que realmente necesitan las empresas y esto convierte a la profesión de ventas en una de las deficitarias en nuestro país», ha añadido Gavilán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Teletrabajo