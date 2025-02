Una matemática metida a inventora

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 29 de noviembre 2021, 07:22 Comenta Compartir

Renata Gutiérrez Reus vive en Villanueva de la Vera desde hace 12 años. Salió de Madrid en busca de un entorno rural donde criar a su hija y lo encontró al norte de Extremadura. Antes había pasado por Granada, donde cursó sus estudios de Matemáticas.

En un lugar marcado por la calma, pero también por el despertar de un pueblo en el que siguen naciendo niños y tiene futuro, empezó a desarrollar su proyecto profesional comercializando un producto denominado 'ToroFlux', un artilugio que representa la forma geométrica del toroide.

Consiste en una varilla de acero inoxidable entrelazada de una forma particular que fue inventada por el diseñador alemán Jochen Valett a mediados de los 90. Se trata de una cinta que se entreteje en forma de bobina para acabar uniéndose por los extremos y que puede servir como herramienta de trabajo en psicomotricidad.

Durante siete años lleva vendiéndolo por mercadillos y festivales de Europa. Ha llegado a comercializarlo en Francia, Alemania y Argentina, entre otros países, y ahora ha desarrollado una nueva herramienta denominada 'Intorus' que permite nuevos movimientos.

Ha lanzado una campaña para captar fondos y hacer 500 unidades del artilugio con forma de toroide que gira en ambos sentidos

«Me di cuenta de que al invento inicial le faltaba una parte para que la herramienta contara con un artilugio que girara hacia el otro lado. Si no estaría limitando el movimiento del cuerpo en un sentido del giro. Así que diseñé 'Intorus', que se compone de dos elementos, que son toroides, y cada uno con un sentido de giro que se pueden juntar y formar uno solo», explica Renata.

De este modo, «con el uso de esta herramienta se puede hacer un trabajo corporal amplio», añade esta experta en Ciencias Exactas que ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfunding' en la Fundación Triodos con el objetivo de lograr fondos para fabricar la primera tirada del producto en el mercado.

«Compramos el muelle que llega a nuestro taller y se hace un entrelazado para luego soldar los extremos. Parte de ese proceso lo hago en una nave en Villanueva de la Vera», detalla Guitérrez Reus, que dice que necesita al menos 7.000 euros y por ahora cuenta con el 40% de esa cantidad.

Colaboración con la UEx

Renata explica que esta herramienta ya se utiliza en terapias relacionadas con la psicomotricidad y colabora con la Facultad de Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura. «Llevamos cuatro años colaborando y en ese tiempo se han hecho tres trabajos de fin de grado relacionados con esta herramienta y hemos sacado una guía de movimientos y su interés terapéutico», detalla la matemática.

Añade que «favorece la relajación, la concentración, el movimiento y la conciencia de uno mismo, y no está destinado para un colectivo en concreto, sino que puede ser beneficioso para la psicomotricidad de todo tipo de personas».

De hecho, según indica, las doctoras y profesoras de la Facultad de Terapia Ocupacional de la UEx María Trinidad Rodríguez y María Jiménez utilizan esta herramienta desde hace años.

Ellas han desarrollado una guía de ejercicios con interés terapéutico enfocada a trabajar los principales conceptos psicomotrices, de una forma amena y motivadora. «Mi obsesión por demostrarlo todo científicamente hace que siga investigando. Ahora estamos empezando a preparar los protocolos para hacer un estudio científico con mediciones a pacientes que se estén ejercitando con el dispositivo y se demuestre su uso», detalla Renata.

Algunos datos Biografía Nació el 19 de mayo de 1981 en Madrid. Estudió en Salobreña, un pueblo de la costa de Granada, donde también cursó sus estudios universitaros en Matemáticas. Tiene una hija y vive en Villanuena de la Vera.

Trabajo Desde hace siete años comercializa por diferentes partes del mundo un artilugio con forma geométrica de toroide y acaba de inventar uno similar pero más completo. Colabora con la Universidad de Extremadura para la elaboración de guías prácticas de terapia ocupacional.

Ella, además meterse a inventora, ha compaginado su pasión por las matemáticas con la enseñanza a través de clases particulares con niños.

Ahora su objetivo es fabricar en un primer momento 500 unidades de dos tamaños diferentes. Uno más pequeño dirigido a niños y otro a adultos.

En su caso, según cuenta, no ha patentado por el momento esta creación. «El único objetivo para patentarlo es evitar las copias y eso no va a poder ser porque la primera herramienta, no la mía con los dos sentidos de giro, ya la hacen en China», explica.

Lo que sí hará es un registro de la propiedad intelectual para acabar teniendo el método 'Intorus', es decir, aportar ideas prácticas de uso de este artilugio.

«Se pueden hacer muchas cosas aportando conceptos matemáticos en los colegios dirigidas a los niños», comenta Renata, que reconoce que cuando ella entró en la carrera de Matemáticas los profesores incluso se la presentaban como si estuviera en vías de desaparición. «Por ese época la mayoría de los alumnos eran chicos. Sin embargo, ahora ya mucha gente la estudia», concluye.

