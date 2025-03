Extremadura se quita las mascarillas con muchas dudas en los centros de trabajo

J. López-Lago Martes, 19 de abril 2022, 18:05 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

En Extremadura la sociedad no tiene una postura clara ante la no obligatoriedad de llevar mascarilla en interiores a partir de mañana miércoles. Apenas hay protocolos, directrices o una posición inequívoca al respecto pues hay aspectos que matizar, como si la persona que atiende en una tienda, restaurante o ventanilla puede, debe o no llevar mascarilla. O qué se considera aglomeración. La mayoría sigue a la espera de que el Gobierno concrete su plan en un decreto que sería de aplicación a partir de mañana y de cuya letra pequeña están todos pendientes. Solo unos pocos sectores se atreven a posicionarse ante esta nueva realidad, como la Creex (Confederación Regional de Empresarios de Extremadura), que celebra este paso que ven como el principio del fin de la pandemia. «El mensaje es positivo más allá del recelo o el miedo de los que prefieran seguir usándola. Falta ver los detalles del decreto, pero lo deseable es que cada vez se vean menos mascarillas porque eso significa que estamos llegando a la normalidad desde el punto de vista social, de la salud mental y económico», ha dicho esta mañana el secretario general de la Creex, Javier Peinado. También se ha pronunciado el sindicato CSIF cuyo presidente en Extremadura, Benito Román, decía esta mañana que espera que del decreto «salgan normas concretas y concisas en toda España y que no estén sujetas a interpretaciones o al albur de lo que decida cada comunidad autónoma o centro de trabajo». Con todo, espera que la Administración convoque a los comités de salud laboral y que se escuche a los trabajadores, ha señalado Román.

En centros comerciales de Badajoz como El Faro o Conquistadores no saben todavía cómo cambiará la situación a partir de mañana para sus propios trabajadores, clientes o empleados de sus tiendas, igual que en las cadenas de alimentación. Preguntada la Asociación de Supermercados de Extremadura (Asupex), que engloba a tiendas como Mercadona o Covirán, han respondido que están esperando órdenes superiores, por lo que aún no saben si los empleados o la clientela deberán llevar la mascarilla puesta cuando mañana estén en sus establecimientos.

La Junta de Extremadura tampoco tiene una postura clara. Este diario le ha planteado si sus empleados públicos deberán llevar o no mascarilla o según qué criterios, así como los ciudadanos que deban hacer alguna gestión en sus oficinas, pero responden que están a la espera de la publicación del BOE y solo entonces la cuestión se debatirá en el Consejo de Gobierno, si bien entonces aún no habrá una orden concreta. «Posteriormente, se convocará en el ámbito de Administración General el Comité Sectorial de Seguridad y Salud para su reunión a la mayor brevedad por si hubiera que actualizar o aplicar medidas distintas», afirman desde la Consejería de la Consejería de Administración Pública.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, también ha sido preguntado esta mañana sobre el decaimiento de la norma que obliga a llevar mascarillas en interiores y ha dicho que por parte del ayuntamiento pacense no van a «obligar» ni «forzar» a los trabajadores municipales a mantenerla si éstos «no lo quieren».

Por último, en la hostelería, un espacio donde los comensales ya se manejaban sin cubrebocas desde hace meses, tampoco se sabe si el camarero deberá seguir llevando este complemento. Hasta ahora la Confederación de Empresarios de Turismo de Extremadura (Cetex) no se ha pronunciado.